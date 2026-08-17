Nacional: todos los caminos conducen al argentino Diego Monarriz

En cuanto a Bava, los jugadores nunca interpretaron su idea. Además, anímicamente en el equipo no reacciona y este plantel ya se comió a cuatro entrenadores: Lasarte, Peirano, Viera y ahora Bava.

Se acerca Monarriz

Luego de reunirse este domingo de forma urgente la directiva, hay dos nombres para asumir el cargo. El uno lo tiene Sebastián Abreu, actual entrenador de Xolos de Tijuana. Las últimas declaraciones del entrenador prácticamente descartan la posibilidad del ex goleador tricolor. Abreu viene realizando una gran campaña con el equipo mexicano y anoche le ganó a Cruz Azul por lo cual está en la cima del campeonato mexicano.

Además, el Loco no podría tomar a la brevedad al equipo albo debido a que la salida de Xolos le demandaría algunos días de negociación. Por tal motivo, todos los caminos conducen al plan B: el argentino Diego Monarriz.

Monarriz esta en Argentina, y su contratación sería más accesible y de inmediato podría asumir la conducción del primer equipo.

Sin estar confirmado, podemos decir que Diego Monarriz será el próximo entrenador de Nacional y sería acompañado por Álvaro "Tata" González como ayudante técnico.

Reunión con Pablo Álvarez

Para el puesto de Gerente Deportivo, aún no hay nada definido. Se habló de la vuelta de Pablo Budna, el argentino que estuvo hasta hace poco en los tricolores. Algún dirigente tiró arriba de la mesa el nombre de Daniel Enríquez pero no tuvo demasiado éxito y finalmente el que está más cerca es Pablo Álvarez.

El actual gerente deportivo de Boston River tendrá una reunión con los dirigentes de Nacional, luego de que estos se contactaran con el ex lateral derecho tricolor. Álvarez pidió autorización a la dirigencia del Sastre para entrevistarse con los dirigentes de Nacional y fue autorizado.