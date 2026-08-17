Inumet y MetSul advierten por lluvias abundantes y tormentas severas en gran parte del Uruguay

El fenómeno meteorológico afectará prioritariamente al norte, centro y este de Uruguay, donde se estiman acumulados de lluvia significativos con alto riesgo de anegamientos y crecidas de cursos de agua. En la franja sur y el área metropolitana, las jornadas estarán marcadas por alta humedad, abundante nubosidad, precipitaciones aisladas, neblinas y un progresivo descenso de la temperatura.