Inumet y MetSul advierten por lluvias abundantes y tormentas severas en gran parte del Uruguay

El Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia privada brasileña MetSul Meteorología emitieron alertas ante el ingreso de una masa de aire cálido e inestable sobre el territorio nacional, la cual generará precipitaciones abundantes y tormentas puntualmente severas entre el inicio y el desarrollo de esta semana.
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El fenómeno meteorológico afectará prioritariamente al norte, centro y este de Uruguay, donde se estiman acumulados de lluvia significativos con alto riesgo de anegamientos y crecidas de cursos de agua. En la franja sur y el área metropolitana, las jornadas estarán marcadas por alta humedad, abundante nubosidad, precipitaciones aisladas, neblinas y un progresivo descenso de la temperatura.
Puntos clave del reporte:
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Acumulados significativos: Previsión de volúmenes elevados de lluvia concentrados principalmente al norte del Río Negro y la región este.
Riesgos asociados: Intensa actividad eléctrica, caídas puntuales de granizo y rachas de viento fuertes asociadas a celdas de tormenta.
Evolución del tiempo: Inestabilidad persistente hasta mediados de semana, dando paso a una masa de aire frío que provocará temperaturas mínimas de hasta 3 °C hacia el fin de semana.
Evolución por zonas para los próximos días
Zona Norte y Este (Área de mayor impacto)
Condiciones: Lluvias copiosas y tormentas severas con riesgo de anegamientos locales.
Riesgos: Vientos fuertes e intensa actividad eléctrica.
Zona Sur y Área Metropolitana
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Lunes y Martes: Cielos cubiertos, lluvias aisladas, neblinas y vientos del sector sureste con rachas de hasta 50 km/h. Temperaturas oscilando entre 9 °C y 12 °C.
Miércoles: Marcada nubosidad con bancos de niebla y leve descenso térmico (mínima de 8 °C, máxima de 14 °C).
Tendencia hacia el fin de semana: Disminución de la probabilidad de precipitaciones a partir del viernes y un descenso acentuado de los valores térmicos, registrándose mínimas entre 3 °C y 8 °C.