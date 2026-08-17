Carpa de tercerizados del Mides: "Es increíble que el Estado no se haga cargo"

El tercer punto central tiene que ver con que el Mides garantice el cumplimiento del Convenio Colectivo vigente. Particularmente en relación al pago de la partida referente a la antigüedad que está generando problemas con la sostenibilidad de las Osc. Estas se ven en la disyuntiva de no cumplir con lo resuelto en el Consejo de Salarios, si el Ministerio no financia los rubros correspondientes.

¿Huelga de hambre?

Según informó el sindicato una de las medidas que se plantean en el marco de la instalación de la carpa frente a la sede de Presidencia, es realizar una huelga de hambre. Si bien la decisión final aún no está tomada, la posibilidad no está descartada.

De cualquier manera el dirigente de Sutiga Diego Andrada manifestó que “ya hay compañeros con hambre” y que el sindicato “ha repartido canastas solidarias y realizado ollas populares” para atender la situación.

La secretaria de Conflictos y Relaciones Laborales del PIT-CNT, Nathalie Barbé, explicó a Caras y Caretas que los trabajadores siempre buscan “una gradualidad en las medidas. “Empezaron con los paros, las movilizaciones y hoy se instaló la carpa”, relató. Aunque aclaró que desde el PIT-CNT nunca estuvieron “de acuerdo con las huelgas de hambre”. “Ya bastante sufre el trabajador como para también poner el cuerpo”, complementó.

Lo que sucede “es que a los trabajadores les genera desesperación ver que van escalando en medidas y no hay soluciones”, cuestionó. “Esperemos que la carpa tenga su resultado y que no tengan que llegar a una medida tan extrema”, confió.

Según informaron fuentes sindicales el viernes el Consejo Directivo Nacional de la Federación Uruguaya de Empleados de Comercio y Servicios (Fuecys) resolvió rodear la carpa de Sutiga “de solidaridad e instar a los diferentes sindicatos de base a apoyarla”. Se dispusieron insumos de limpieza y alimentación para sostener la permanencia diaria. Sutiga es parte de Fuecys. Por otro lado, el PIT-CNT tendrá una reunión de su secretariado ejecutivo el martes, como todas las semanas. Estará presente este conflicto en el orden del día.

Múltiples negociaciones

“Hoy se instaló una carpa porque nuevamente hay atrasos de pago”, ahondó Barbé. Si las autoridades “no toman una resolución de raíz, esto va a continuar”, complementó. Con el gobierno “hubieron varias reuniones”, y la última fue “con un representante del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, detalló. Se trata del director de la Asesoría Macroeconómica, Braulio Zelko. En esa reunión, que sucedió hace dos semanas, el sindicato planteó la creación de “un fideicomiso, como una solución estructural” a una problemática que “viene de décadas y que se profundiza cada vez más”, analizó.

El planteo del fideicomiso consiste en que la Corporación Nacional del Desarrollo pueda hacerse cargo de los pagos y de la administración de los salarios, tal como sucede con un grupo de trabajadores del Plan Juntos, también afiliados a Sutiga. La respuesta del MEF a la propuesta “fue que la figura del fideicomiso no es la adecuada, y por lo tanto la rechazaron, pero sin una alternativa”, criticó.

Los tercerizados del mides “ya están hartos de esta situación, que es desesperante”, subrayó. El gobierno “a veces aliviana la situación diciendo que meramente se trata de un atraso de pagos” sin embargo no se trata de situaciones puntuales ni breves “sino que hay veces que están hasta 6 meses sin cobrar el sueldo”, denunció.

Se genera “una situación muy peligrosa para lo que es mantener una familia y su estructura”, analizó. “Los abogados han tenido que intermediar ante cooperativas, y alquileres por procesos de desalojo”, indicó. “Para cualquier familia es un problema importante”, sostuvo.

“Hasta que no haya una solución definitiva” que regularice de tal forma “que los sueldos estén asegurados”, la problemática “va a seguir mes tras mes”, analizó. “Los que quedan en el medio de esta situación que se mantiene en el tiempo son los trabajadores”, evaluó. “Es lamentable porque viene del Estado” del sector público “donde no se está respaldando lo más fundamental que es cobrar el salario cuando uno ya desempeñó su trabajo”, fustigó.

Además de la reunión de negociación con el MEF, el sindicato de tercerizados había entablado una mesa de negociación con el Mides, que está inactiva. A partir de ese proceso de diálogos fue que surgió a fines del año pasado la posibilidad de que las Osc con atrasos de diferente índole pudieran pedir un préstamo a República Microfinanzas. Sin embargo “no resolvió el problema de fondo, y las autoridades tampoco accedieron a trabajar sobre la problemática estructural”, lamentó Barbé.

La carpa “es un llamado de atención” porque “las reuniones ya se han solicitado”, explicó. El día que el PIT-CNT tuvo la reunión con el presidente “se lo puso al tanto de esta situación, es decir que no es algo ignorado por ninguno de los actores del Poder Ejecutivo”, aclaró. “Es hora de que se acerquen ellos a dialogar con los trabajadores en la carpa”, concluyó.

Caras y Caretas trató de comunicarse tanto con Presidencia de la República, como con el Mides y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, quienes rechazaron realizar comentarios. En tanto, al cierre de la publicación, desde el Ministerio de Economía y Finanzas no contestaron a la solicitud de comentarios.

Lo de fondo

El dirigente de Sutiga, Marcelo Bentos, argumentó a Caras y Caretas que el Mides terceriza “porque no quiere responsabilizarse por los trabajadores”. Según el trabajador “está en la base de por qué los problemas” que tienen en el sector “terminan siendo irresolubles” y parte del motivo “por el que se tiene tanta resistencia a crear fideicomisos”. Entre organismos “se pasan la pelota” de la responsabilidad “uno al otro”, señaló.

“Para sostener el argumento de las tercerizaciones “reivindican la idoneidad” de las organizaciones civiles “pero cada vez que uno mira cómo funciona cada uno de los dispositivos que tienen a cargo y cómo distribuyen el trabajo queda claro que no es así”, cuestionó. Por lo tanto “lo que hay de fondo es no querer hacerse cargo de los trabajadores” y de lo que corresponde “para sostener las políticas y a los trabajadores que las lleven adelante”, justificó.

“Es increíble que un Ministerio tercerice y no tenga en cuenta algo tan básico como lo necesario para cumplir con el Convenio Colectivo”, transmitió. El Estado “debería ser garante de que lo que se decreta en Consejo de Salarios se cumpla”, aún así “la vulneración es sistemática”, lamentó. “Es increíble que el Estado no se haga cargo”, concluyó.