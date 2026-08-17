El presidente Yamandú Orsi solicitó al Senado autorización para ausentarse del país, por "motivos personales", entre el jueves 17 y el sábado 26 de setiembre de 2026. Posteriormente, entre el 20 y 26 del mismo mes, participará del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU).
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Orsi solicitó permiso para ausentarse por tres días por "motivos personales"
Del 17 al 19 de setiembre Orsi se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en la Asamblea General de la ONU.