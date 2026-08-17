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Política

de viaje

Orsi solicitó permiso para ausentarse por tres días por "motivos personales"

Del 17 al 19 de setiembre Orsi se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en la Asamblea General de la ONU.

Orsi viaja por motivos personales.

Orsi viaja por motivos personales.

 Camilo Dos Santos / Presidencia
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Por Redacción Caras y Caretas

El presidente Yamandú Orsi solicitó al Senado autorización para ausentarse del país, por "motivos personales", entre el jueves 17 y el sábado 26 de setiembre de 2026. Posteriormente, entre el 20 y 26 del mismo mes, participará del 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU).

Orsi envió a la vicepresidenta Carolina Cosse, en su calidad de presidenta de la Cámara de Senadores, la solicitud para salir del país.

De acuerdo a la solicitud, enviada con fecha del 12 de agosto, Orsi manifiesta que del 17 al 19 de setiembre se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.

Para estos casos, el artículo 170 de la Constitución prescribe que "el presidente de la República no podrá salir del territorio nacional por más de cuarenta y ocho horas sin autorización de la Cámara de Senadores".

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