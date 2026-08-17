Orsi solicitó permiso para ausentarse por tres días por "motivos personales"

De acuerdo a la solicitud, enviada con fecha del 12 de agosto, Orsi manifiesta que del 17 al 19 de setiembre se ausentará "por motivos personales" y del 20 al 26 de setiembre para participar en el 81º período de sesiones de la Asamblea General de las Nacionales Unidas (ONU) en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos.