Nacional y MC Torque chocan esta noche en un partido decisivo

El partido de esta noche es de extrema importancia para ambos equipos. Nacional sabe que en caso de ganar se mete de lleno en la pelea, bajando a los ciudadanos que llegaron a esta fecha como el líder. Por el lado de MC Torque, una victoria esta noche significa no solo volver a lo más alto del Clausura sino que seguir en la pelea por la Tabla Anual en la que quedaría a cinco unidades del líder que hoy es Peñarol.