Nacional y MC Torque chocan esta noche en un partido decisivo

Esta noche, desde las 20:00 horas se va a estar cerrando la novena fecha del Torneo Clausura con lo que será uno de los partidos más atractivos de esta etapa. En el Gran Parque Central, Nacional estará recibiendo a MC Torque.
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Gustavo Tejera será el árbitro principal del encuentro, quien estará acompañado por Héctor Bergaló y Marcos Rosamen en bandas mientras que Pablo Silveira será el cuarto árbitro. En el VAR estarán Antonio García y Javier Irazoqui.
El partido de esta noche es de extrema importancia para ambos equipos. Nacional sabe que en caso de ganar se mete de lleno en la pelea, bajando a los ciudadanos que llegaron a esta fecha como el líder. Por el lado de MC Torque, una victoria esta noche significa no solo volver a lo más alto del Clausura sino que seguir en la pelea por la Tabla Anual en la que quedaría a cinco unidades del líder que hoy es Peñarol.