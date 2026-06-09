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Deportes Espacio Modelo | pantalla |

fan fest montevideo

Partidos de la celeste se podrán ver en Espacio Modelo y pantalla de IMPO

En ambos lugares funcionarán foodtrucks, emprendimientos gastronómicos y lugares para intercambiar figuritas de álbumes del mundial.

Lanzaron el Fan Fest Montevideo para acompañar partidos de la selección.

Lanzaron el Fan Fest Montevideo para acompañar partidos de la selección.

 Intendencia de Montevideo
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El convenio fue firmado por el intendente de Montevideo, Mario Bergara, el director nacional de IMPO, Miguel Lorenzoni, y por el presidente de AUF, Ignacio Alonso.

Mediante el acuerdo conjunto, la Intendencia se suma transmitiendo los tres primeros partidos en dos espacios icónicos de Montevideo: la explanada de la comuna y el Espacio Modelo.

Satisfacción de la AUF

Durante la actividad Alonso felicitó la iniciativa de ambas instituciones para permitir la participación de la ciudadanía, ante un evento muy importante la la comunidad montevideana y de todo el país.

Por su parte, el intendente Bergara celebró la posibilidad de encontrar caminos para compartir sentimientos e ilusiones colectivas "donde no se trata sólo de ir a ver un partido, sino de ser parte de un ámbito de convivencia".

En la explanada, mediante el acuerdo firmado con la AUF e IMPO, se instaló una nueva pantalla de última tecnología para el visionado de los partidos.

El lunes 15 de junio contará, además, con una propuesta artística que acompañará al encuentro: un espectáculo de La Ola Celeste, un conjunto de coros montevideanos que interpretarán canciones populares que refieren a la identidad futbolera nacional.

En el Espacio Modelo

En el Espacio Modelo será con ingreso libre pero sujeto al aforo correspondiente al área destinada para el visionado. También contará con espectáculo artístico en el primer partido del lunes 15, a cargo de Fata Delgado.

En ambas locaciones funcionarán foodtrucks, 10 emprendimientos gastronómicos apoyados por la comuna y habrá lugares para intercambiar figuritas de álbumes del mundial.

De la misma forma, como parte de las acciones de cara al campeonato mundial, desde las cuentas oficiales de Descubrí Montevideo se realizará la acción participativa "Tu barrio vive el mundial".

Se trata de una propuesta que invitará a las personas a compartir su experiencia con este evento deportivo desde los barrios montevideanos mediante fotos de banderas, camisetas, tambores, murales, decoraciones, reuniones, cábalas, colores celestes o cualquier expresión vinculada al fútbol y el departamento.

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