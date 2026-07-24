La autocrítica de Bava y el respaldo de Eguren al entrenador

Consultado sobre la decisión de mantener en cancha a Bruno Zuculini tras la expulsión, explicó que ya había realizado tres cambios, dos de ellos obligados, y que un cuarto lo dejaba con pocas variantes para el resto del encuentro.

El respaldo de Sebastián Eguren

El manager deportivo respaldó públicamente la continuidad de Bava al frente del equipo: "Sigo teniendo la misma confianza de la vez que fui a buscar a Jorge a su casa. Sigo teniendo el convencimiento de las decisiones que fuimos tomando este año", afirmó Eguren.

Aunque reconoció que la derrota ante Tigre fue "un golpe importante", sostuvo que el club mantiene como objetivo conquistar el bicampeonato uruguayo y aseguró que confía en que el equipo mejorará.

Por su parte, Bava reconoció que la falta de resultados genera dudas, aunque destacó el trabajo cotidiano del plantel: "Lo que me deja tranquilo es el día a día. El equipo trabaja, no se están dando los resultados. Es obvio que cuando no se dan los resultados se genera desconfianza", expresó.

La continuidad de ambos

Según el DT, los jugadores están "afines a la idea" que les plantea, pero "la parte anímica juega su rol, porque cuando no te salen las cosas te apurás, se equivocan los caminos". "La ansiedad de la gente que es lógica hace que tomes decisiones equivocadas. En los momentos de fluidez es fácil tomar una decisión correcta. Estamos trabajando en lo táctico, lo técnico y lo físico".

A Eguren le preguntaron si tenía fuerzas para seguir en el cargo, y contestó: "Las fuerzas las he sentido siempre, tengo una manera de ver la vida que ante cualquier situación buena o mala, en este club vivimos la peor, no podés bajar los brazos. Si hubiéramos perdido la serie no estaría acá sentado". Luego afirmó que "estar en Nacional es buscar resultados constantemente y cualquier resultado te puede dejar al otro día afuera".

Por otra parte, Bava remarcó que no se ha tocado el tema de su continuidad, y que igualmente no le teme a una posible salida. "Sino hubiese elegido otra profesión, estoy convencido de estar acá. Si le vas a temer a quedarte sin trabajo dedicate a otra cosa, no a ser entrenador. Los resultados no se han dado pero uno tiene que trabajar y dar lo mejor".