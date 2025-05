Peirano dejó claro que Nacional va a dar pelea hasta el final

El Diente con su clase y la frieldad con la cual marco el segundo gol, le dieron el toque de distinción a Nacional. Pero no fueron los únicos, porque Luis Mejía con tapadas importantes previo al gol de Bahía y una tripe cuando el tricolor ganaba, cimentaron un triunfo tan importante como merecido.

Defensa sólida y lastimar de contra

Nacinal solventó su triunfo en una defensa bien plantada, con un Sebastián Coates importante juando con mucho aplomo y un Julián Millán no solo marcando el tercer tanto del albo, luego de correr más de 70 metros en el minuto 86, sino mostrando solidez tanto por arriba como por abajo.

Luciano Boggio demostró porque lo fue a buscar Nacional y pagó 1.000.000 de dólares por parte de su ficha. Un volante con mucho recorrido, criterio a la hora de jugar y además con mucha llegada al área rival.

Sin querer, estamos haciendo un 1x1, porque no podemos pasar paor alto los cambios que hizo el entrenador. La entrada de Diego Romero, por Jeremía Recoba le dio otro aire al ataque. El ex Deportivo Maldonado le dio frescura al equipo y en la primera que tuvo apenas entro obligó a una gran intervención del arquero Marcos Felipe para ahogarle el gol.

Nacional hizo un trabajo redondo, con algún momento complicado pero controlando el partido y pegando en los momentos justos. Mostró caracter y buen juego, y eso no es poca cosa.

Finalizado el partido, Pablo Peirano dio sus impresiones sobre el gran triunfo en el Arena Fonte Nova. "Muy contento por el triunfo. Damos un paso importante para seguir en la competencia. Con mucha ilusión, y la personalidad de todo el equipo de dar vuelta un resultado", dijo el entrenador.

"Hicimos un partido muy completo en todas las líneas. La parte de adelante es determinante a la hora de concretar, también la pelota quieta. Sostener un ataque como tiene Bahía no es nada fácil. En el primer tiempo fue muy parejo. Me dio la sensación de que las opciones más claras las tuvimos nosotros, ellos también llegaron pero no tan claro. En el segundo tiempo, apenas inicia y nos hacen un gol, con una pared por dentro con mucha calidad como tienen ellos. Después, con mucho juego e ímpetu, pudimos dar vuelta el resultado. Mucha calidad en la parte ofensiva, y determinación que es clave"-

Y continuó: "La sensación es la misma del partido pasado, venir a buscar los tres puntos, no hacer un planteamiento que sea solamente que el rival trabaje y nosotros reaccionar, sino reaccionar nosotros antes que eso suceda. Esa fue la mentalidad que tuvimos desde el comienzo. Por ese lado muy conforme. Me gusta mucho la actitud, la parte física y el juego. Tenemos muchas variantes y eso me deja muy conforme. Algo para destacar es el ímpetu, todo el tiempo buscando el arco rival y defendiendo el propio, con mucha personalidad, eso me interesa mucho".