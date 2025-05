"Debimos ir por Leo Fernández en julio del año pasado que era más económico", sostuvo Amaro

!Tengo mis diferencias con el gobierno actual del club, pero eso no quiere decir que no se pueda valorar las cosas buenas que se hizo y criticar las que no se hicieron tan bien", agregó.

La inversión por Leo Fernández

Durante la entrevista, a Pablo Amaro se le consultó sobre la millonaria inversión que hizo Peñarol para retener a Leo Fernández en el club, y reveló que "filosóficamente estuve de acuerdo".

Sin embargo, para el ex dirigente, "debimos ir por Leo Fernández en julio del año pasado que era más económico, pero tuvo un brillante segundo semestre y eso subió su cotización".

"Leo es un jugador diferencial, que no tuvo sus mejores partidos en el comienzo de la temporada pero lentamente está recuperando el nivel", y añadió que tanto él como Diego Aguirre, "son las mejores cosas que tiene Peñarol".