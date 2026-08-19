Peñarol: altas y bajas para el clásico y que pasará con el Campeón del Siglo

Nicolás Fernández tendrá un partido de sanción por lo cual estará disponible en el partido clásico. Nahuel Herrera está afuera por lesión y el otro comprometido es Jonathan Rodríguez. Si bien no lo descartan en Peñarol, parece difícil que llegue.

Las dudas pasan también por Jesús Trindade quien sufrió un desgarro complicado que lo tiene en plena recuperación, mientras Franco Romero y Thiago Espinosa quienes se aguarda que puedan estar disponibles para el próximo fin de semana y por lo tanto también estarían a la orden de cara al encuentro ante Nacional.

Sanción para el carbonero

Peñarol recibió una nueva sanción económica, esta vez relativa a los hechos que se dieron en la final del torneo Intermedio ante Wanderers en el Estadio Centenario.

Los carboneros se quedaron con esa final por 5-1, con goles de Thiago Espinosa, Abel Hernández, Matías Arezo, Cristian Jaime y Eric Remedi, descontando Luciano Cosentino para el bohemio, lo que les permitió levantar el trofeo.

Pero no todo fue redondo, ya que fue denunciado por diferentes hechos sucedidos dentro del encuentro y el fallo de la Comisión Disciplinaria de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) se basó en el concepto de “responsabilidad objetiva de los clubes”, además de contemplar aspectos vinculados al protocolo de seguridad de la AUF, banderas, cánticos y una avalancha registrada durante el ingreso de los espectadores en la tribuna Ámsterdam.

De esta forma, Peñarol deberá abonar una multa de 130 unidades reajustables, es decir, $ 250.047, unos US$ 6.240. Si bien surgieron versiones de un posible cierre de las puertas del Campeón del Siglo con el clásico de la cuarta fecha a días de jugarse, todo eso quedó por el camino.

Recordemos que en la noche del lunes los carboneros fueron multados con 30 unidades reajustables ($57.704 equivalente a US$ 1.440) por hechos ocurridos en el partido del domingo contra Central Español por "violaciones al protocolo de seguridad".