Metsul advierte por la llegada de frío extremo y temperaturas bajo cero

Las condiciones meteorológicas darán un giro drástico en los próximos días con el ingreso de una potente masa de aire de origen polar. De acuerdo con el último informe del observatorio brasileño MetSul, el sur de Brasil y gran parte de Uruguay se preparan para afrontar un episodio de frío extremo, con registros que podrían posicionarse entre los más bajos del año.
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Doble avance de aire polar y marcas bajo cero
El cambio en las condiciones del tiempo comenzará a estructurarse este jueves 20 de agosto, momento en el que se prevé la formación de un sistema de baja presión entre Uruguay y el estado de Rio Grande do Sul. Este fenómeno transformará un frente semiestacionario en un frente frío, abriendo el paso a la primera incursión de aire frío tras su paso hacia el océano el viernes 21.
No obstante, el núcleo más severo del fenómeno se aguarda para el fin de semana. Hacia el sábado 22, una segunda masa de aire frío —mucho más intensa y generalizada, impulsada desde Argentina y nuestro país— consolidará el descenso térmico.
Los modelos meteorológicos internacionales (como el ECMWF) sitúan el punto crítico del episodio entre el domingo 23 y el lunes 24 de agosto, jornada esta última en la que los mapas de anomalía térmica muestran tonalidades de violeta intenso sobre territorio uruguayo, denotando marcas varios grados por debajo de cero. De cumplirse las tendencias actuales, el evento podría configurarse formalmente como una ola de frío, extendiendo los registros extremos durante al menos cuatro días consecutivos acompañados de condiciones propicias para la formación de heladas debido a la disminución en la intensidad de los vientos y una atmósfera más seca.