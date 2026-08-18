Metsul advierte por la llegada de frío extremo y temperaturas bajo cero

Los modelos meteorológicos internacionales (como el ECMWF) sitúan el punto crítico del episodio entre el domingo 23 y el lunes 24 de agosto, jornada esta última en la que los mapas de anomalía térmica muestran tonalidades de violeta intenso sobre territorio uruguayo, denotando marcas varios grados por debajo de cero. De cumplirse las tendencias actuales, el evento podría configurarse formalmente como una ola de frío, extendiendo los registros extremos durante al menos cuatro días consecutivos acompañados de condiciones propicias para la formación de heladas debido a la disminución en la intensidad de los vientos y una atmósfera más seca.