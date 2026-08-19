Falleció Florencia, hija del cantante Lucas Sugo, tras luchar contra el cáncer

En los días previos, la familia y su entorno cercano habían atravesado momentos de profunda angustia debido a la gravedad de su cuadro clínico. Ante la delicada situación que conmovió al ámbito artístico y a la opinión pública, el propio artista había compartido muestras de fe en sus redes sociales, lo que desató una masiva cadena de solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores.