Falleció Florencia, hija del cantante Lucas Sugo, tras luchar contra el cáncer

En las últimas horas se confirmó el fallecimiento de Florencia Sugo, hija del reconocido cantante uruguayo Lucas Sugo, quien batallaba contra el cáncer desde el año pasado, de acuerdo a información divulgada por FM Gente. La joven estuvo en Boston, Estados Unidos, donde había participado recientemente de un ensayo clínico para recibir un tratamiento específico dirigido a tratar una mutación genética.
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En los días previos, la familia y su entorno cercano habían atravesado momentos de profunda angustia debido a la gravedad de su cuadro clínico. Ante la delicada situación que conmovió al ámbito artístico y a la opinión pública, el propio artista había compartido muestras de fe en sus redes sociales, lo que desató una masiva cadena de solidaridad y apoyo por parte de sus seguidores.
Velatorio y despedida
El velatorio se realiza este miércoles en Rivera desde las 13:00 horas en la sala 102 de la Empresa Homero Pereira y Sendero Parque Memorial (Agraciada y Diego Lamas). Posteriormente, a las 14:30 horas, partirá el cortejo fúnebre con destino al Crematorio Perroni & Ribeiro, donde se efectuará la cremación a las 15:00 horas. La casa de duelo se sitúa en la Ruta 27, kilómetro 2.