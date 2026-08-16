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Sociedad Club Atlético Peñarol |

otra vez

Hinchas de Peñarol obligaron a chofer de Coetc a conducirlos bajo amenazas

Los trabajadores de Coetc mantienen un paro en la línea 2 y este lunes insistirán ante el Ministerio del Interior en medidas de seguridad los días de partido.

Otra vez hubo incidentes en el transporte.

Otra vez hubo incidentes en el transporte.

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Otra vez un trabajador del transporte y los pasajeros fueron víctimas de la violencia enmarcada en espectáculos deportivos. Este domingo, el conductor de un coche de Coetc, línea 2, fue obligado mediante amenazas a cambiar su ruta y llevar a hinchas de Peñarol más rápido a su destino. La línea está de paro.

El hecho se registra a una semana del secuestro del ómnibus de UCOT por parciales de Cerro.

Según denuncia la Asociación Sindical de Cooperativistas del Transporte (Ascot), parciales del Club Atlético Peñarol, “mediante amenazas verbales y hostigamiento psicológico y extorsivo obligaron al compañero chofer del coche 65 trabajando por la línea 2 a modificar su recorrido habitual para llegar con más prontitud a su destino”.

Por esta razón, la Ascot-Coetc, “en repudio a la violencia”, decidió cortar dicha línea desde las 18:30 h y reintegrar con los nocturnos. “En forma de reclamo y para proteger a los compañeros de no encontrarse con estos individuos en la salida del partido”, afirma el sindicato.

“Nuevamente un compañero pasa un mal día solo por el hecho de salir a cumplir con su labor y nuevamente en relación a un partido de futbol. Pedimos estar más unidos que nunca para seguir reclamando seguridad como lo viene haciendo Ascot para trabajar tranquilos”, subraya Ascot a continuación.

Es por esta razón que la gremial “elevará nuevamente el reclamo al Ministerio del Interior y a todos los actores que corresponda para garantizar la seguridad de los trabajadores”.

Trabajador se recupera

Respecto a la situación del trabajador agredido, señala Ascot que este “fue atendido por el estado de nervios con el que quedó tras lo sucedido; estuvimos en contacto con él, ya se encuentra en su domicilio y está más tranquilo”.

El domingo pasado, parciales de Cerro secuestraron un ómnibus de UCOT, de recorrido 306, y a punta de pistola obligaron al conductor a trasladarlos hasta el Intercambiador Belloni, desde donde se dirigieron al partido con Danubio.

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