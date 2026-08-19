Carreño: "La etapa de tres pases seguidos vendrá después, ahora hay que ganar"

"Jorge Bava y el cuerpo técnico trabajaron de la mejor manera. A veces el fútbol es un poco ingrato con los resultados que no conseguimos. Siempre trataron al grupo de la mejor manera, lo hicieron bien y fueron profesionales".

Sobre la dirigencia fue contundente: "Ricardo Vairo es una de las personas que siempre está acá en Los Céspedes y cuando puede viene y hablamos. Nos llevamos muy bien. Creo que hay muchas cosas que hoy están pasando y no generan estabilidad. "Hay mucha gente que quiere a Nacional, que trabaja en silencio y que realmente quiere que a Nacional le vaya bien, y quizás hay otra gente que tiene otros intereses y no que a Nacional le vaya bien. "Yo estoy acá para ayudar al club e intentar que a Nacional le vaya bien, y para intentar salir de la situación en la que estamos. Creo que hay mucha gente que está en el mismo barco y me encantaría que todos estuvieran en el mismo barco de sacar a Nacional adelante. Y no que sea por un ego personal o por buscar posiciones en otros lados”, sentenció.

Carreño y su claridad meridiana

“Lo que yo diga no va a convencer a nadie porque voy a decir cosas que se repiten: trabajar, esmerarse, estar todos juntos, pelearla. Solamente los voy a convencer si Nacional muestra otra cara y empiece a ganar”, comenzó diciendo Carreño en conferencia de prensa.

“No estoy con mucho tiempo como para aplicar una idea. Vamos a apelar a la experiencia que tengo y a cosas simples. Yo no había nacido y Nacional ya tenía un estilo de juego, un estilo propio: ese es el estilo, ganar y jugar bien. Hoy precisamos ganar y vamos a intentar jugar bien"

Con el período de pases abierto hasta el 2 de setiembre, también fue claro al realizar un pedido claro y contundente a la directiva: “Necesito un extremo ‘picante’”. Con un área deportiva a la deriva tras la salida de Eguren y Ligüera, son los dirigentes y el DT los que trabajan en el hombre a elegir.

“El mercado está abierto y hay posibilidades. No tengo ningún nombre”, señaló el entrenador en conferencia de prensa sin adelantar demasiado. No se descarta además que se barajen refuerzos en otras posiciones,

Con el clásico en la cuarta fecha a la vuelta de la esquina Carreño sabe que cada minuto es oro y para eso hacer un “plan de emergencia” es inminente, aunque lo cierto es que este miércoles comenzará a trabajar en un equipo donde según sus propias palabras: “jugar bonito no es el objetivo inmediato, ganar lo es. La etapa de tres pases seguidos vendrá después, ahora hay que ganar".