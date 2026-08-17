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Peñarol Inteligencia

Policía descartó que haya habido delito en el caso de hinchas de Peñarol y desvío de ómnibus

Chofer de ómnibus no denunció porque el desvío fue “de común acuerdo”. El hecho no es "ni siquiera similar a lo ocurrido con hinchas de Cerro", dijo Policía.

Chofer de ómnibus no denunció a hinchas de Peñarol, aseguró la Policía.

Chofer de ómnibus no denunció a hinchas de Peñarol, aseguró la Policía.
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

Este lunes al mediodía, autoridades de la Policía Nacional ofrecieron una conferencia de prensa para explicar lo sucedido en la tarde del domingo 16 de agosto cuando un chofer de ómnibus de la empresa Coetc trasladó a un grupo de hinchas de Peñarol desde el barrio Colón hacia la zona de La Blanqueada, en Montevideo.

No hay personas detenidas porque no hay una denuncia penal. Lo que hay, por ahora, es una constancia policial y a prima facie no hay delito. Vamos a continuar la investigación para ver si corresponde o no enterar a la Fiscalía y si dispone alguna actuación”, indicó el subdirector administrativo de la Policía, Julio Sena.

Sena detalló que el episodio ocurrió 15:45 y la Policía no se enteró hasta última hora de la tarde. Según dijo, el chofer le informó a la empresa lo sucedido y, ninguna de las dos partes, decidió hacer la denuncia. A las 21:52, el chofer se presentó en la seccional 9ª para contar lo ocurrido pero resolvió no denunciar.

Desvío "de común acuerdo" y por motivos de seguridad

Si bien en primera instancia, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-COETC) había denunciado hostigamiento y amenazas al chofer; posteriormente el trabajador señaló que no fue amenazado sino que fue “de común acuerdo” la decisión de desviarse un par de paradas para no pasar por la puerta del Gran Parque Central, donde había una actividad por el Día del Niño.

Según comentó Sena, en la seccional el conductor manifestó que “realiza el recorrido de forma normal hasta que dos de los ocupantes del ómnibus le sugieren al conductor desviar su recorrido en virtud de que iba a pasar muy cerca del Parque Central. Según su relato, teniendo en cuenta que podía evitar un mal mayor para la gente, decide, de común acuerdo, desviar el recorrido por algunas cuadras hasta volver al recorrido normal. Finaliza la línea (el recorrido) y comunica la empresa”.

Sena sostuvo que el trabajador “no realiza la denuncia porque no lo toma como un hecho violento ni amenazante”. “Fue una sugerencia que los parciales le hicieron y, para evitar un mal mayor, accede. El trabajador le cuenta lo sucedido a la empresa y la empresa tampoco hace la denuncia”, insistió.

Nada similar a lo ocurrido el fin de semana pasado con hinchas de Cerro

“El conductor expresa, bajo firma, intención de no radicar denuncia por estos hechos. Queda meramente en una constancia policial. No quiere decir que no se realice la investigación policial correspondiente. No se trata de un hecho ni siquiera similar a lo que ocurrió el fin de semana anterior con hinchas del Club Atlético Cerro”, afirmó el jerarca policial.

Adelantó que esa investigación sobre lo ocurrido con el chofer de la línea 306 de la empresa Ucot está “en curso, bastante avanzada” y se realizará una reunión con la Fiscalía que tiene a cargo la investigación.

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