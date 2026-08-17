Policía descartó que haya habido delito en el caso de hinchas de Peñarol y desvío de ómnibus

Desvío "de común acuerdo" y por motivos de seguridad

Si bien en primera instancia, la Asociación Sindical de Cooperativistas y Obreros del Transporte (ASCOT-COETC) había denunciado hostigamiento y amenazas al chofer; posteriormente el trabajador señaló que no fue amenazado sino que fue “de común acuerdo” la decisión de desviarse un par de paradas para no pasar por la puerta del Gran Parque Central, donde había una actividad por el Día del Niño.

Según comentó Sena, en la seccional el conductor manifestó que “realiza el recorrido de forma normal hasta que dos de los ocupantes del ómnibus le sugieren al conductor desviar su recorrido en virtud de que iba a pasar muy cerca del Parque Central. Según su relato, teniendo en cuenta que podía evitar un mal mayor para la gente, decide, de común acuerdo, desviar el recorrido por algunas cuadras hasta volver al recorrido normal. Finaliza la línea (el recorrido) y comunica la empresa”.

Sena sostuvo que el trabajador “no realiza la denuncia porque no lo toma como un hecho violento ni amenazante”. “Fue una sugerencia que los parciales le hicieron y, para evitar un mal mayor, accede. El trabajador le cuenta lo sucedido a la empresa y la empresa tampoco hace la denuncia”, insistió.

Nada similar a lo ocurrido el fin de semana pasado con hinchas de Cerro

“El conductor expresa, bajo firma, intención de no radicar denuncia por estos hechos. Queda meramente en una constancia policial. No quiere decir que no se realice la investigación policial correspondiente. No se trata de un hecho ni siquiera similar a lo que ocurrió el fin de semana anterior con hinchas del Club Atlético Cerro”, afirmó el jerarca policial.

Adelantó que esa investigación sobre lo ocurrido con el chofer de la línea 306 de la empresa Ucot está “en curso, bastante avanzada” y se realizará una reunión con la Fiscalía que tiene a cargo la investigación.