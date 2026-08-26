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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre |

Nueva apuesta

Peñarol cerró una joya de Boca y esperan que pueda debutar en el clásico

Peñarol pretende repetir la muy buena experiencia de Leonel Jaime e incorpora un extremo de 19 años de Boca Juniors.

Gonzalo Gelini de 19 años llega a Montevideo para defender a Peñarol.

Gonzalo Gelini de 19 años llega a Montevideo para defender a Peñarol.
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Mientras Diego Aguirre prepara el partido clásico del próximo domingo en el estadio Campeón del Siglo, Peñarol acordó de palabra la contratación de Gonzalo Gelini, extremo argentino zurdo que viajará este martes a Montevideo para firmar su contrato por una temporada.

El atacante de 19 años llegará a préstamo desde Boca Juniors hasta mediados de 2027. Además, el club carbonero tendrá un porcentaje de una futura venta por concepto de vidriera.

Gelini lleva jugados 47 partidos con la reserva Xeneize, para la que aportó 12 goles y seis asistencias. Además, disputó cinco encuentros y dio una asistencia en el primer equipo de Boca esta temporada.

El futbolista, que pidió salir para tener más minutos tras no encontrar la continuidad pretendida en el plantel principal del club argentino, llega a través de un scouting comandado por el director deportivo Marcelo Rodríguez y tras el visto bueno del entrenador Diego Aguirre.

Características del jugador

Gonzalo Gelini nació el 15 de diciembre de 2006 en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Jugó baby fútbol en San Martín de esa localidad y luego fue a Boca, donde hizo las juveniles hasta llegar al primer equipo Xeneize.

Fueron sus buenos rendimientos en las divisiones inferiores de Boca Juniors lo que llevaron a que se le haga su primer contrato profesional que se selló en enero de este año con una cláusula de 10 millones de dólares.

A los pocos días hizo su estreno ante Estudiantes y luego, en la fecha 3 tuvo su debut como titular en la victoria por 2 a 1 frente a Newell´s. Lo concreto es que con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica de Boca, el jugador fue perdiendo su lugar y decidió salir a préstamo y tomar minutos en otro equipo. Ahí apareció Peñarol y concretó la incorporación.

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