Peñarol cerró una joya de Boca y esperan que pueda debutar en el clásico

El futbolista, que pidió salir para tener más minutos tras no encontrar la continuidad pretendida en el plantel principal del club argentino, llega a través de un scouting comandado por el director deportivo Marcelo Rodríguez y tras el visto bueno del entrenador Diego Aguirre.

Características del jugador

Gonzalo Gelini nació el 15 de diciembre de 2006 en Monte Grande, Provincia de Buenos Aires. Jugó baby fútbol en San Martín de esa localidad y luego fue a Boca, donde hizo las juveniles hasta llegar al primer equipo Xeneize.

Fueron sus buenos rendimientos en las divisiones inferiores de Boca Juniors lo que llevaron a que se le haga su primer contrato profesional que se selló en enero de este año con una cláusula de 10 millones de dólares.

A los pocos días hizo su estreno ante Estudiantes y luego, en la fecha 3 tuvo su debut como titular en la victoria por 2 a 1 frente a Newell´s. Lo concreto es que con la llegada de Rodolfo Arruabarrena a la dirección técnica de Boca, el jugador fue perdiendo su lugar y decidió salir a préstamo y tomar minutos en otro equipo. Ahí apareció Peñarol y concretó la incorporación.