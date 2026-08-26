Nacional: Martirena adentro y tiene todo arreglado con un extremo argentino

Martírena habló al llegar a la capital sobre el nuevo desafío: "La verdad que fueron días muy difíciles porque tuve oportunidades por todos lados y terminé en Nacional. Muy contento por esta oportunidad, un gran desafío para mí. Soy un jugador más hincha, por momentos la veía muy lejos. Porque jugar en Nacional... Yo venía de Liverpool y la veía muy difícil. Hoy se me da esta oportunidad y la verdad que muy contento".

Sobre la posibilidad de que esté en el clásico del domingo fue bien claro: "Si el técnico me ve para que juegue, obviamente que estoy preparado. Vengo entrenado. La decisión va a ser de él. Obviamente me gustaría jugar el partido clásico".

También habló sobre la llamada de Neymar para seducirlo y que llegara a Santos: "Me volvieron a llamar hoy a la mañana también directivos de Santos y por momentos he hablado también con Neymar, fue un placer hablar con él. No podía creer que estuviera hablando con él. Obviamente, le agradecí, porque ya tenía todo hablado con Nacional, ya estaba por viajar para acá. Y la verdad que, como le expliqué y me entendió, venía a jugar a mi país, al club del que soy hincha. Me agradeció y me dio para adelante. Y ojalá en cualquier otro momento de la vida nos podamos cruzar".

Llega Fernández

Pero hoy también hay otra sorpresa. Finalmente Nacional contrató un extremo izquierdo. El argentino Alejandro Martínez llega a Nacional en las próximas horas y se pondrá a las ordenes de Daniel Carreño.

Los tricolores llegaron a un acuerdo con Talleres de Córdoba quien es el dueño de la ficha y lo cedió a préstamos sin cargo hasta diciembre de este año, pero puede ser que se extienda un poco más. De acuerdo a lo que se supo todavía falta la desvinculación oficial del colombiano Jhon Guzmán, quien si bien ya firmó y está todo arreglado, falta la firma del equipo colombiano de Inter Palmira. Luego de solucionar esos detalles, Martínez será futbolista de Nacional

El extremo de 29 años llega de a Huracán de Parque Patricios donde estaba jugando a préstamos. Además jugó en México y en Brasil y ahora defenderá a los tricolores.