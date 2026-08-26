Seis personas detenidas tras allanamientos por el homicidio del niño de 12 años en el Parque Rodó

En el marco de la investigación por el crimen del niño de 12 años ocurrido el pasado 12 de julio en las canteras del Parque Rodó, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos ejecutó este miércoles una serie de allanamientos en el barrio Flor de Maroñas que culminaron con la detención de seis personas y la incautación de cuatro armas de fuego.