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Sociedad homicidio | Parque Rodó |

Canteras

Seis personas detenidas tras allanamientos por el homicidio del niño de 12 años en el Parque Rodó

Los seis indagados quedaron de forma inmediata a disposición de la Fiscalía correspondiente para resolver su situación procesal.

Allanamientos por el asesinato de un niño de 12 años

Allanamientos por el asesinato de un niño de 12 años
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Por Redacción de Caras y Caretas

En el marco de la investigación por el crimen del niño de 12 años ocurrido el pasado 12 de julio en las canteras del Parque Rodó, el Departamento de Homicidios de la Dirección de Hechos Complejos ejecutó este miércoles una serie de allanamientos en el barrio Flor de Maroñas que culminaron con la detención de seis personas y la incautación de cuatro armas de fuego.

Antecedentes del hecho

El ataque se produjo durante la madrugada en las inmediaciones del Teatro de Verano, donde se concentraban unas 200 personas con motos y vehículos en el marco de picadas sobre la rambla. Según las actuaciones policiales, desde una motocicleta en movimiento se efectuaron múltiples disparos contra los presentes, impactando en el pecho del menor de 12 años, quien falleció tras ser trasladado al Hospital Pasteur.

El tiroteo dejó además a varios heridos, entre ellos un adolescente de 14 años e integrantes de su entorno familiar, así como a otros tres jóvenes y adultos de 22, 26, 30 y 54 años, asistidos en diversos centros asistenciales de la capital.

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