Peñarol: vuelve Lucas Ferreira y Lemos se queda afuera del choque ante Boston

También le dio minutos importantes a Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Facundo Batista.

Con respecto a la posibilidad de que Herrera juegue el sábado ante Boston River, fue claro: “Es todo un tema. No tengo una decisión tomada. Es muy importante en el equipo, pero estamos muy encima del sábado y estamos analizando todo. Lo importante es que dejó atrás las lesiones”.

El entrenador descartó que la ausencia de Ignacio Alegre se deba a una lesión de Javier Cabrera: “Están los dos bien, pero como es una alternativa de cambio y estamos a 48 horas, preferimos que trabajara con el resto del plantel”.

El jugador que encendió las alarmas en las últimas horas es Javier Cabrera. El extremo, jugador en clave para Aguirre, tiene liquido en la rodilla recientemente operada, pero como dijo el entrenador no tendría dificultades para jugar ante el Sastre. Igualmente, es monitoreado por el cuerpo mirasol.

Las dudas para el sábado

El técnico de Peñarol Diego Aguirre confirmó que Mauricio Lemos tiene una molestia en el tobillo y tendrá para unos días más, mientras que Eduardo Darias “si no está para el sábado, está para el miércoles [frente a Montevideo City Torque]”, dijo el entrenador. En la zaga por Lemos vuelve Lucas Ferreira.

Por su parte el argentino Gonzalo Gelini tendrá un mes de recuperación, por lo cual se perderá varios partidos del mirasol tras sufrir un desgarro.

El posible equipo de Peñarol para enfrentar a Boston River sería con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi y Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.