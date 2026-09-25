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Deportes Club Atlético Peñarol | Aguirre | Clausura

Puntos de oro

Peñarol: vuelve Lucas Ferreira y Lemos se queda afuera del choque ante Boston

Aguirre parara el partido del mañana ante el Sastre con alguna baja pero con la base que viene goleando en el Clausura.

Lucas Ferreira vuelve a la titularidad en Peñarol.

Lucas Ferreira vuelve a la titularidad en Peñarol.
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Por Redacción Caras y Caretas

El entrenador de Peñarol, Diego Aguirre, destacó el valor que tuvo para su equipo el partido que este jueves de tarde igualaron 1-1 ante Danubio en Jardines del Hipódromo en el cierre del Grupo 1 de Copa AUF Uruguay y se enfocó en la recta final de la Liga AUF Uruguaya en donde la próxima semana defenderá su liderazgo ante Montevideo City Torque.

Tras culminar el encuentro, Aguirre habló en la transmisión para la televisión: “Fue un partido que nos viene bien para dar ritmo a los jugadores que estamos viendo”.

El entrenador alineó a los suplentes, no jugó ninguno de los habituales titulares, y tuvieron minutos los futbolistas más jóvenes del plantel.

También le dio minutos importantes a Nahuel Herrera, Jesús Trindade, Jonathan Rodríguez y Facundo Batista.

Con respecto a la posibilidad de que Herrera juegue el sábado ante Boston River, fue claro: “Es todo un tema. No tengo una decisión tomada. Es muy importante en el equipo, pero estamos muy encima del sábado y estamos analizando todo. Lo importante es que dejó atrás las lesiones”.

El entrenador descartó que la ausencia de Ignacio Alegre se deba a una lesión de Javier Cabrera: “Están los dos bien, pero como es una alternativa de cambio y estamos a 48 horas, preferimos que trabajara con el resto del plantel”.

El jugador que encendió las alarmas en las últimas horas es Javier Cabrera. El extremo, jugador en clave para Aguirre, tiene liquido en la rodilla recientemente operada, pero como dijo el entrenador no tendría dificultades para jugar ante el Sastre. Igualmente, es monitoreado por el cuerpo mirasol.

Las dudas para el sábado

El técnico de Peñarol Diego Aguirre confirmó que Mauricio Lemos tiene una molestia en el tobillo y tendrá para unos días más, mientras que Eduardo Darias “si no está para el sábado, está para el miércoles [frente a Montevideo City Torque]”, dijo el entrenador. En la zaga por Lemos vuelve Lucas Ferreira.

Por su parte el argentino Gonzalo Gelini tendrá un mes de recuperación, por lo cual se perderá varios partidos del mirasol tras sufrir un desgarro.

El posible equipo de Peñarol para enfrentar a Boston River sería con Washington Aguerre; Lucas Ferreira, Germán Pezzella y Maximiliano Olivera; Javier Cabrera, Nicolás Fernández, Eric Remedi y Thiago Espinosa; Leonel Jaime, Leandro Umpiérrez y Matías Arezo.

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