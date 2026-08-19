Rocco: "Hoy no puedo plantear mi sistema, tengo que adaptarme a los jugadores que tengo"

Comenzó la era de Leonel Rocco al frente del equipo principal de Danubio, dónde tendrá como objetivo revertir la situación del equipo franjeado (hace once partidos que no gana) y está muy comprometido en la tabla del descenso. El nuevo entrenador debutará el próximo domingo ante Racing en Jardines del Hipódromo.
Hacete socio para acceder a este contenido
Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.ASOCIARME
Caras y Caretas Diario
En tu email todos los días
"Son desafíos que nos hacen dar el máximo de nosotros", sostuvo Rocco en diálogo con el programa Tarde de Fútbol. Contó que el presidente de Danubio lo llamó el sábado a la noche para una reunión y el domingo se reunió con la directiva (junto a otros dos entrenadores), siendo confirmado en la noche.
Respecto a cómo hacer para revertir la situación, explicó que "para contagiar a los jugadores hay que estar convencidos" y apuntó a que "Danubio debería tener más puntos" que los conseguidos hasta el momento.
"Esperamos que el momento de levantada sea ahora, lleva once partidos sin ganar y es el momento de cambiar la racha. Esos son los desafíos a los que uno se enfrenta de cara a este sábado", puntualizó Rocco.
"No es fácil el momento. Hoy lo único que me dijeron es que tenemos que ganar el domingo", y agregó que arreglaron hasta diciembre "porque hay que cumplir el objetivo que es quedarse el primera. Somos conscientes del momento en el que estamos pero la prioridad es empezar a ganar, urge ganar".
La adaptación de su sistema de juego al plantel
Durante la entrevista, Leonel Rocco confesó que al día de hoy, el esquema de 433 con el que suele jugar "no lo puedo plantear" por el tipo de jugadores que tiene. Sin embargo, aseguró que hay "algunos futbolistas que pueden calzar en ciertos puestos pero no lo tengo comprobado", algo que posiblemente haga el próximo miércoles en el partido por Copa AUF Uruguay.
"Si no tengo jugadores idóneos en determinadas posiciones para plantear el sistema que a mi me gusta, me voy a dar contra una pared. Tengo que ser lo suficientemente inteligente como para adaptarme al momento y los jugadores que tengo".
Finalmente, Rocco contó que la idea de juego con la que llegaron al club "ya fue planteada" debido a que "no podemos perder el tiempo porque cada semana es importante".