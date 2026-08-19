Rocco: "Hoy no puedo plantear mi sistema, tengo que adaptarme a los jugadores que tengo"

"Esperamos que el momento de levantada sea ahora, lleva once partidos sin ganar y es el momento de cambiar la racha. Esos son los desafíos a los que uno se enfrenta de cara a este sábado", puntualizó Rocco.

"No es fácil el momento. Hoy lo único que me dijeron es que tenemos que ganar el domingo", y agregó que arreglaron hasta diciembre "porque hay que cumplir el objetivo que es quedarse el primera. Somos conscientes del momento en el que estamos pero la prioridad es empezar a ganar, urge ganar".

La adaptación de su sistema de juego al plantel

Durante la entrevista, Leonel Rocco confesó que al día de hoy, el esquema de 433 con el que suele jugar "no lo puedo plantear" por el tipo de jugadores que tiene. Sin embargo, aseguró que hay "algunos futbolistas que pueden calzar en ciertos puestos pero no lo tengo comprobado", algo que posiblemente haga el próximo miércoles en el partido por Copa AUF Uruguay.

"Si no tengo jugadores idóneos en determinadas posiciones para plantear el sistema que a mi me gusta, me voy a dar contra una pared. Tengo que ser lo suficientemente inteligente como para adaptarme al momento y los jugadores que tengo".

Finalmente, Rocco contó que la idea de juego con la que llegaron al club "ya fue planteada" debido a que "no podemos perder el tiempo porque cada semana es importante".