Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Deportes Rocco | Matosas |

nuevo cambio de conducción

Danubio al borde del abismo: renunció Matosas y asumió Leonel Rocco

Rocco será el cuarto entrenador de Danubio en esta temporada. Omar Pouso y el profesor Flavio Chagas integrarán su cuerpo técnico.

Leonel Rocco, nuevo entrenador de Danubio.&nbsp;

Leonel Rocco, nuevo entrenador de Danubio. 

 Enzo Santos / FocoUy
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

Danubio continúa en caída libre, hace once partidos que no gana y tras el empate sin goles ante Boston River en Florida, Gustavo Matosas dejó de ser el entrenador del elenco franjeado. Leonel Rocco fue anunciado como el nuevo director técnico, siendo la cuarta persona en la temporada en ocupar este cargo.

Rocco llega al franjeado con el objetivo de salvar a Danubio del descenso, posición en la que hoy está muy complicado. El entrenador de 59 años llega luego de dirigir la primera parte del año a Progreso en dónde no pudo sumar puntos para revertir la situación del equipo de La Teja.

Rocco será acompañado en su cuerpo técnico por Omar Pouso (futbolista muy identificado con el club) y el profesor Flavio Chagas. El debut del nuevo cuerpo técnico al frente de Danubio será el próximo domingo en Jardines del Hipódromo ante Racing.

Temas

Te puede interesar