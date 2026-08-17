Danubio al borde del abismo: renunció Matosas y asumió Leonel Rocco

Danubio continúa en caída libre, hace once partidos que no gana y tras el empate sin goles ante Boston River en Florida, Gustavo Matosas dejó de ser el entrenador del elenco franjeado. Leonel Rocco fue anunciado como el nuevo director técnico, siendo la cuarta persona en la temporada en ocupar este cargo.
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Rocco llega al franjeado con el objetivo de salvar a Danubio del descenso, posición en la que hoy está muy complicado. El entrenador de 59 años llega luego de dirigir la primera parte del año a Progreso en dónde no pudo sumar puntos para revertir la situación del equipo de La Teja.
Rocco será acompañado en su cuerpo técnico por Omar Pouso (futbolista muy identificado con el club) y el profesor Flavio Chagas. El debut del nuevo cuerpo técnico al frente de Danubio será el próximo domingo en Jardines del Hipódromo ante Racing.