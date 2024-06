Ruglio en reunión clave para la continuidad de Leo Fernández

Y continuó: "Todavía no tienen propuestas oficiales por Leo Fernández, sondeos sí. Nosotros vamos a hacer lo imposible para que se quede. La gente de Pachuca nos dijo que tenían alguna posibilidad por Byron Castillo, estamos conformes con él, pero en general sus actuaciones siempre han sido buenas. Si surge algo nos irán a avisar". Sobre la situación de Lucas Hernández el presidente fue claro. "Me dijo mi hijo 'papá están hablando con Lucas y dijo que no se han comunicado con él'. Le dije a Lucas que me hijo lo había escuchado en la radio, vamos a arreglar detalles, el club quiere que te quedes".

Dos jugadores terminan su contrato con el club, Damián García es prioridad (su vínculo culmina a fin de año). "Queremos que Damián García asegure su vida, pero el club no necesita vender ahora, después de diciembre hablaremos. No importa el tamaño de la oferta, la prioridad es deportiva. Guzmán Rodríguez me dijo que quire quedarse en Peñarol para pelear cosas importantes. Por ahora no hay posibilidades para que salga Babi. Diego lo ha explicado, no ha tenido la cantidad de minutos que tal vez se esperaba. Termina el préstamo ahora y sale Speedy González de Peñarol. Con José Neris termina el préstamo tengo que hablar con él. Darias se ganó la renovación, le dije a su representante que el club quiere hacer uso de la opción de compra".

Ruglio y las amenazas por las camisestas de "Madres y Familiares"

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio, también habló de las amenazas recibidas por pronunciarse en la causa de familiares de detenidos desaparecidos en la última dictadura militar.

"Sufrí amenazas (como otras veces) después de que los jugadores entaran con la camiseta de 'Madres y familiares'. Me sucede cuando me pronuncio no solo como presidente de Peñarol. Es un tema que tiene que ver con humanidad, no con política. A mis compañeros que no estaban de acuerdo, lo acepto aunque no lo comparto. Les dije que no lo llevaba a votación para no exponerlos. Ya tenía la mayoría. Dimos un paso importante".