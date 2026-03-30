Ruglio explotó contra Heras y pidió un penal "que no necesitaba VAR"

Ruglio duro con Heras

"Hoy no tuvimos un buen partido y puede pasar, es parte del fútbol. Pero es imposible no cobrar un penal en el que nuestro jugador va directo al gol y se cae de cabeza claramente no simulado", comenzó Ruglio a través de un estado de WhatsApp.

"Dicen que justo ahí el VAR estaba apagado, un papelón más, pero no se necesitaba VAR para cobrar un penal tan evidente. Estadísticamente es imposible que todos los errores graves se den para un solo lado y las ayudas claras se den para el rival de siempre, ya se hace demasiado evidente que no es casualidad", agregó.

"La impunidad que tienen mancha el juego y destroza el fútbol. En breve le da un partido de copa y siga siga", cerró el primer mensaje que compartió.

El mandatario carbonero fue más allá y luego sumó: "Cuando vi la nominación de árbitros para esta fecha les dije que lo ponían para que no nos fuéramos directo al campeonato, que tuvieran cuidado en la cancha que los iba a enloquecer. Lo ponían directo a hacer lo que hizo".

"Les dieron rienda suelta y los premian después con partidos. Lo único bueno es que cada día quedan más expuestos y cada día se hace más evidente", finalizó.