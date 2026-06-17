DGI pone el foco en el IRAE: una nueva etapa en el control tributario

En este contexto, la DGI ha identificado situaciones que considera inconsistentes y ha comenzado a remitir comunicaciones personalizadas a empresas y contribuyentes detallando las observaciones detectadas.

Uno de los aspectos más relevantes de esta campaña es que refleja la creciente capacidad de la administración tributaria para utilizar información electrónica y herramientas de análisis masivo de datos.

La generalización de la facturación electrónica, los sistemas digitales de información y los cruces automáticos permiten hoy a la DGI identificar patrones de comportamiento, comparar contribuyentes de características similares y detectar desvíos que anteriormente podían pasar inadvertidos.

Esto implica un cambio importante en la lógica de fiscalización. La administración ya no depende exclusivamente de inspecciones presenciales o denuncias, sino que puede generar alertas tempranas a partir del análisis de la información disponible en sus propios sistemas.

Un aspecto destacable de la campaña es que, al menos en esta primera etapa, parece orientarse más a la prevención y corrección que a la sanción inmediata.

Las comunicaciones enviadas por la DGI procuran poner en conocimiento de los contribuyentes las inconsistencias identificadas y recomiendan revisar los criterios utilizados en futuras declaraciones de IRAE.

Este enfoque busca promover el cumplimiento voluntario y reducir errores antes de que se transformen en contingencias fiscales de mayor magnitud.

No obstante, la administración ha señalado que evaluará acciones adicionales según el perfil de riesgo de cada contribuyente y la respuesta que se obtenga frente a las observaciones realizadas.

La campaña también transmite un mensaje claro al sector empresarial: la correcta documentación y fundamentación de los gastos deducidos adquiere cada vez mayor relevancia.

Las empresas deberán prestar especial atención a la consistencia entre sus registros contables, la documentación respaldante y los criterios utilizados para determinar la deducibilidad fiscal de los gastos.

Esto resulta particularmente importante en rubros donde suelen existir zonas grises o interpretaciones diversas, como gastos de representación, servicios contratados, publicidad, asesoramientos, beneficios para personal o determinadas erogaciones administrativas.

En un contexto de creciente digitalización de los controles, la capacidad de justificar técnica y documentalmente cada deducción será cada vez más relevante para minimizar riesgos fiscales.

La estrategia adoptada por la DGI no es exclusiva de Uruguay. Administraciones tributarias de todo el mundo están avanzando hacia modelos de fiscalización basados en análisis de riesgo, inteligencia artificial, cruces automáticos de información y monitoreo continuo.

La tendencia internacional apunta a sustituir gradualmente las auditorías masivas y generalizadas por controles más focalizados, dirigidos a aquellos casos donde los sistemas detectan mayores probabilidades de incumplimiento.

Este enfoque permite utilizar de forma más eficiente los recursos de fiscalización y mejorar la capacidad de detección de irregularidades.

Desde la perspectiva de la política tributaria, estas campañas tienen una doble dimensión. Por un lado, fortalecen la capacidad de control del Estado y contribuyen a proteger la recaudación fiscal. Por otro, permiten brindar señales más claras a los contribuyentes sobre los criterios interpretativos que la administración considera correctos. Cuando estos procesos se desarrollan con transparencia y criterios técnicos consistentes, pueden contribuir a generar mayor previsibilidad y reducir la incertidumbre tributaria.