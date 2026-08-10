Plenario del FA: "Resistir de forma inteligente y tener claras cuáles son las líneas que no se está dispuesto a traspasar"

El documento trae una narración de “las razones de la derrota del 2019, de la autocrítica, del plebiscito de la Luc [Ley de Urgente Consideración]”, junto al Frente te Escucha, la campaña electoral, los meses de gobierno “y la situación internacional”, explicó. El documento “va dando razones para la victoria del 2024 en esos momentos”, pero también de los problemas “sobre todo en términos de la situación internacional, pero también de los descontentos” que surgen de “problemas y diferencias políticas”, puntualizó.

Hay una reflexión sobre la parte política y social que incluye un análisis “sobre la política de alianzas”, la búsqueda de ampliarlas y reflexiona sobre “la relación con las bases sociales”, apuntó. El documento reflexiona sobre “si la sociedad civil organizada ya viene dada o hay que construirla”, aportó. “Hay un montón de consideraciones políticas y sociales que tampoco quedan saldadas”, ahondó. No establece acciones concretas para resolver “sino que de algún modo lo delega hacia el futuro”, matizó.

El documento menciona la importancia de “las alianza electorales pero no lo prioriza”, y enfatiza “la necesidad de construir alianzas en la esfera social y dentro del propio movimiento”, expresó.

Diagnósticos contradictorios

“Hay ideas bastante diferentes sobre cuáles fueron las razones de la derrota electoral de 2019 y cuál es el rumbo y las alianzas a futuro” entre la autocrítica que el FA hizo a comienzos del gobierno de Lacalle Pou en el marco del Congreso de 2021, y los resultados “del FA te Escucha que se tradujeron en la campaña del 2024”, evaluó.

El primer documento realiza “una crítica por izquierda a los gobiernos del Frente y apunta a que lo que se perdió fue la relación con la base social”, recordó. Por otro lado, “el diseño del FA te escucha y su implementación en la campaña siguiente parece ser más bien lo contrario”, cuestionó. En este caso “en vez de recostarse sobre la base” se trató de “salir a hablar con con las fuerzas vivas, los sectores económicos” e ir más allá de fronteras identitarias “y establecer un diálogo con zonas más intermedias y despolitizadas”, opinó. Esa es “una tensión que el Frente tiene instalada”, admitió.

La inseguridad hemisférica

“La situación internacional es muy negativa” Estados Unidos está “en un momento de gran agresividad y de explícita voluntad de dominación de América Latina” en virtud de que “está perdiendo pie en otros lugares y necesita reafirmarse acá”, subrayó.

En ese contexto “imaginate que ‘sos presidente y al presidente de al lado lo secuestran’ eso no se puede dejar de tener en cuenta”, comentó. “Dicho esto, tampoco hay que exagerar la idea de que no hay ningún margen de autonomía” y que en esta situación “hay que ser más papista que el papa”, criticó.

“No niego la necesidad de un gran realismo y una gran inteligencia en esta situación” sin embargo hay que “resistir de forma inteligente, tener claras cuáles son las líneas que no se está dispuesto a traspasar, y proyectarse estratégicamente a futuro”, repasó. En ese proceso no se debería “perder la identidad” y en el documento de este último Plenario “se afirma que está en entredicho el Ser frenteamplista”, reseñó.

Renovación de cargos

“Hay que entender que en una coalición-movimiento como el Frente Amplio todo es muy sutil” y se precisa “un ojo muy fino para entender las cosas dichas entre líneas”, dijo. Para ver “cuales cosas se dicen directamente y cuáles son el fruto de acuerdos donde las posiciones se neutralizan mutuamente”, sostuvo. “No es fácil”, admitió.

Este año han habido discusiones por ejemplo en torno al impuesto del 1% al 1% más rico, la Estrategia Nacional de Desarrollo, el Diálogo Social de la Seguridad Social, las posiciones en torno a Palestina e Israel, la Conferencia de Marco Rubio. “Hay que ser muy lentos para sacar conclusiones sobre qué es lo que se está procesando”, afirmó”. El escenario

“no da para esperar que haya grandes movimientos” sin embargo hay “un mar de fondo que produce efectos políticos, aunque la superficie esté calma”, reflexionó. “Hay movimientos y las discusiones que están sucediendo todavía no es completamente evidente cómo se van a expresar”, justificó.

Reuniones reservadas

Según informaron diferentes medios previo al Plenario frenteamplista, el presidente Yamandú Orsi viene sosteniendo encuentros reservados con líderes de sectores del partido con representación en el Senado. Además el secretario de Presidencia Alejandro Sánchez mantiene reuniones con intelectuales y analistas políticos para evaluar el rumbo del gobierno. Y el FA reactivó la Agrupación Nacional de Gobierno, que reúne periódicamente a la plana mayor del oficialismo en el ejecutivo, el legislativo y la orgánica partidaria para fortalecer la unión entre los diferentes cuadros frenteamplistas.

Para Delacoste no es extraño “un gobierno que hable con la gente”. Hace falta que lo haga “pero el tema es confundir el diálogo con la definición política y sustituir las discusiones estratégicas por la necesidad de diálogo”, reivindicó. “Es muy importante que los militantes, las élites, los intelectuales, dirigentes y tecnócratas estén hablando”. Sin olvidar que “eso no resuelve los problemas por sí mismo”, concluyó.