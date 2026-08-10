Enfermera fue detenida por robo de fentanilo, morfina y diazepam

La denuncia contra la enfermera

La funcionaria denunciante detectó el retiro irregular de tres ampollas de morfina, gestionado mediante una receta médica con datos incompletos, a nombre de un paciente que no figuraba en los registros del hospital y con el número de funcionario de una auxiliar de enfermería que, consultada posteriormente, reconoció el número como propio pero negó que la letra y la firma de la orden fueran suyas.