Se realiza paro general parcial por más recursos en la Rendición de Cuentas

A partir de las 9:30 horas, en Montevideo, se realizará una concentración en la explanada de la Universidad de la República (Udelar), para marchar por 18 de Julio, Daniel Fernández Crespo hasta la calle Madrid, en las inmediaciones del Palacio Legislativo. Allí se realizará un acto en el que harán uso de la palabra, por el Secretariado Ejecutivo de la central, Sergio Sommaruga, Laura Martínez y Martin Ford.

Plataforma del paro

Respecto a la plataforma, los principales reclamos pasan por una rendición de cuentas con más recursos; una seguridad social pública, solidaria, eficiente y sin fines de lucro; el respeto a los acuerdos del diálogo social; combatir la pobreza infantil y en defensa del 1% al 1% más rico. A esto se suma el reclamo de una Estrategia Nacional de Desarrollo que asegure trabajo, salario y derechos laborales, una reforma laboral de avanzada, reducción de la jornada laboral sin pérdida salarial; contra la precarización del trabajo, las tercerizaciones; en defensa de la ley de negociación colectiva y los consejos de salarios y en defensa de la educación, por el 6% para ANEP y Udelar y 1% para investigación.

En ese marco, la Federación Nacional de Profesores (Fenapes), resolvió parar por 24 horas en reclamo de más recursos para la educación. Asimismo, el sindicato bancario (AEBU) resolvió adherir y participar de la movilización.

TV adhiere

Los trabajadores y trabajadoras de la televisión, nucleados en FUTTVA, adhieren al paro y se solidarizan, en particular, "con los trabajadores/as de Canal 12, que han estado en conflicto enfrentando despidos arbitrarios de más de una veintena de compañeros y compañeras".

Por su parte, el Sindicato Único Nacional de la Construcción y Anexos (Sunca) convoca al paro y a participar de la movilización, al igual que los y las trabajadores tercerizados del Ministerio de Desarrollo Social (Mides), que vienen "soportando sistemáticamente la vulneración de nuestros derechos como trabajadores". Por esta razón, el sindicato (Sutiga) convoca a un paro de 24 horas.

En ese marco, el Sutiga anunció que si para el 17 de agosto no hay una respuesta del Ministerio de Economía (MEF) a sus reclamos, instalarán una carpa frente a la Presidencia.

Por su parte, el transporte adhiere a la medida, pero no para.