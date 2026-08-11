"Fue perturbador": una uruguaya contó cómo vivió el terremoto de 7,4 que sacudió Colombia

El terremoto, de magnitud 7,4, tuvo su epicentro en el oeste colombiano y fue seguido por alrededor de una decena de réplicas, entre ellas una de magnitud 4,8. La situación generó preocupación entre los habitantes de distintas localidades y llevó a muchas personas a permanecer en espacios abiertos por temor a nuevos movimientos.

Daños en la universidad y estudiantes atrapados

La Universidad Católica de Manizales, donde Selena cursa su especialización, sufrió daños en su edificio como consecuencia del sismo.

Sergio Areyanes, un estudiante mexicano que comparte la institución con la uruguaya, relató que durante el temblor tuvo que permanecer en el tercer piso del centro educativo debido a que no podía bajar.

La situación llevó a estudiantes y residentes de la ciudad a tomar precauciones y permanecer fuera de los edificios durante varias horas.

Durante la noche, Selena se encontraba en una plaza de Manizales, donde varias personas se habían congregado y algunas cantaban canciones religiosas. Según relató, muchos habitantes preferían permanecer en la calle como medida de seguridad.

La joven uruguaya también explicó que evaluaba qué hacer ante la situación, regresar a su vivienda o trasladarse a un refugio, mientras continuaban las réplicas y la incertidumbre sobre las condiciones de los edificios.

Orsi expresó solidaridad y ofreció ayuda

Ante la emergencia provocada por el terremoto, el presidente uruguayo, Yamandú Orsi, manifestó la solidaridad del país con Colombia y puso a disposición la colaboración de Uruguay.

A través de sus canales oficiales, el mandatario señaló: “El Gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el Gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas”.

“Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten”, agregó Orsi.

Mientras Colombia continúa evaluando los daños y atendiendo a las personas afectadas, la experiencia de Selena permite conocer desde el lugar cómo se vivió el terremoto y la incertidumbre que persiste entre quienes permanecen en Manizales.