Noche de la Nostalgia: qué preparan las autoridades para evitar que la celebración termine mal

Controles de THC y operativo especial

Entre las principales medidas se encuentra la entrega de kits para el control de THC a las intendencias, que serán utilizados por los equipos desplegados en territorio para detectar la presencia de marihuana en el organismo de conductores.

A estos controles se sumará el operativo de Policía Caminera, que coordinará acciones con distintas unidades de la Policía Nacional y dispondrá puestos de fiscalización tanto fijos como móviles.

El director nacional de Policía Caminera, Luis Calzada, destacó que el despliegue busca especialmente proteger a quienes se movilicen durante la jornada y contribuir a que el regreso a los hogares se realice de forma segura.

Alcohol y drogas, el mensaje de prevención

La Secretaría Nacional de Drogas concentrará su trabajo en la prevención del consumo de sustancias, con especial énfasis en el alcohol, y en la promoción de conductas responsables entre quienes participen de las celebraciones.

La coordinadora de Prevención del organismo, Victoria González, fue enfática al referirse a la combinación entre conducción y consumo: al manejar, sostuvo, “el consumo de alcohol y otras drogas debe ser cero”.

El mensaje apunta no solo a quienes conduzcan después de asistir a una fiesta, sino también a generar conciencia sobre la importancia de planificar el regreso y evitar que una celebración termine en un siniestro.

Apoyo a los organizadores de fiestas

La campaña también incorpora a quienes están detrás de los eventos. Los organizadores podrán acceder a consultorías y herramientas de prevención para implementar medidas que permitan desarrollar las celebraciones bajo el concepto de “evento cuidado”.

La propuesta busca que la prevención no se limite a los controles en las calles, sino que comience dentro de los propios espacios donde se realizan las fiestas, con estrategias destinadas a reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

Desde Unasev remarcaron que la Noche de la Nostalgia representa una de las fechas de mayor concentración de personas y desplazamientos del año, por lo que requiere una respuesta articulada entre los distintos organismos del Estado.

La iniciativa reúne a Unasev, la Secretaría Nacional de Drogas, Policía Caminera, el Congreso de Intendentes y la Policía de Montevideo, que trabajarán de manera coordinada antes y durante la jornada del 24 de agosto.

El objetivo central de la campaña queda resumido en su propio nombre: “Vos también volvé”, una convocatoria a disfrutar de la Noche de la Nostalgia y, al mismo tiempo, tomar las precauciones necesarias para regresar a casa de forma segura.