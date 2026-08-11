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Sociedad Nostalgia | prevención |

"Vos también volvé"

Noche de la Nostalgia: qué preparan las autoridades para evitar que la celebración termine mal

Para la Noche de la Nostalgia autoridades preparan controles, operativos de tránsito y acciones de prevención para evitar siniestros durante la celebración.

Autoridades preparan controles de THC, operativos de tránsito y acciones de prevención para la Noche de la Nostalgia.

Autoridades preparan controles de THC, operativos de tránsito y acciones de prevención para la Noche de la Nostalgia.
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A menos de dos semanas de la Noche de la Nostalgia, el Estado prepara un operativo especial para prevenir siniestros de tránsito y promover celebraciones seguras. La campaña “Vos también volvé” contempla controles de THC, despliegue de Policía Caminera y asesoramiento a organizadores de fiestas.

La tradicional celebración del 24 de agosto, una de las jornadas del año en la que se concentra una mayor cantidad de personas en eventos y desplazamientos por todo el país, tendrá este año un fuerte componente de prevención y fiscalización.

La campaña interinstitucional “Vos también volvé” fue presentada este lunes 10 de agosto en Torre Ejecutiva y reúne a organismos nacionales, intendencias y fuerzas policiales con el objetivo de reducir los riesgos asociados a la movilidad durante la jornada.

Controles de THC y operativo especial

Entre las principales medidas se encuentra la entrega de kits para el control de THC a las intendencias, que serán utilizados por los equipos desplegados en territorio para detectar la presencia de marihuana en el organismo de conductores.

A estos controles se sumará el operativo de Policía Caminera, que coordinará acciones con distintas unidades de la Policía Nacional y dispondrá puestos de fiscalización tanto fijos como móviles.

El director nacional de Policía Caminera, Luis Calzada, destacó que el despliegue busca especialmente proteger a quienes se movilicen durante la jornada y contribuir a que el regreso a los hogares se realice de forma segura.

Alcohol y drogas, el mensaje de prevención

La Secretaría Nacional de Drogas concentrará su trabajo en la prevención del consumo de sustancias, con especial énfasis en el alcohol, y en la promoción de conductas responsables entre quienes participen de las celebraciones.

La coordinadora de Prevención del organismo, Victoria González, fue enfática al referirse a la combinación entre conducción y consumo: al manejar, sostuvo, “el consumo de alcohol y otras drogas debe ser cero”.

El mensaje apunta no solo a quienes conduzcan después de asistir a una fiesta, sino también a generar conciencia sobre la importancia de planificar el regreso y evitar que una celebración termine en un siniestro.

Apoyo a los organizadores de fiestas

La campaña también incorpora a quienes están detrás de los eventos. Los organizadores podrán acceder a consultorías y herramientas de prevención para implementar medidas que permitan desarrollar las celebraciones bajo el concepto de “evento cuidado”.

La propuesta busca que la prevención no se limite a los controles en las calles, sino que comience dentro de los propios espacios donde se realizan las fiestas, con estrategias destinadas a reducir los riesgos asociados al consumo de alcohol y otras sustancias.

Desde Unasev remarcaron que la Noche de la Nostalgia representa una de las fechas de mayor concentración de personas y desplazamientos del año, por lo que requiere una respuesta articulada entre los distintos organismos del Estado.

La iniciativa reúne a Unasev, la Secretaría Nacional de Drogas, Policía Caminera, el Congreso de Intendentes y la Policía de Montevideo, que trabajarán de manera coordinada antes y durante la jornada del 24 de agosto.

El objetivo central de la campaña queda resumido en su propio nombre: “Vos también volvé”, una convocatoria a disfrutar de la Noche de la Nostalgia y, al mismo tiempo, tomar las precauciones necesarias para regresar a casa de forma segura.

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