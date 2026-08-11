Orsi se solidarizó con Colombia tras los terremotos y ofreció ayuda inmediata

El presidente de la República, Yamandú Orsi, expresó este lunes la solidaridad de Uruguay con el pueblo y el Gobierno de Colombia tras el intenso sismo registrado en la madrugada sobre la costa colombiana, el cual afectó a diversas ciudades densamente pobladas y zonas rurales.
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A través de sus canales oficiales, el mandatario uruguayo subrayó la disposición del país para brindar asistencia humanitaria frente a la emergencia:
“El Gobierno uruguayo manifiesta la solidaridad con el pueblo y el Gobierno colombiano. Los desastres naturales no reconocen fronteras ni banderas. Estamos alertas y listos para colaborar con lo que las autoridades del país hermano soliciten”, afirmó Orsi.
Cancillería también se había expresado
Más temprano, el Ministerio de Relaciones Exteriores informó este lunes que "no se ha registrado por el momento ninguna persona uruguaya herida o fallecida" por el terremoto de 7,4 que sacudió el oeste de Colombia, con epicentro cerca de San José del Palmar, y dejó al menos 82 muertos, según información preliminar (hasta el mediodía).
Desde la Dirección de Comunicación del Ministerio de Relaciones Exteriores, sí se confirmó la afectación de uruguayos que estaban de viaje de turismo en Colombia, puesto que perdieron reservas de hoteles y/o vuelos.
Para los uruguayos que necesiten La Embajada de Uruguay en Bogotá monitorea la situación y puso a disposición teléfonos de contacto ante situaciones de emergencia.