Ecuador luchó, dio el batacazo y clasificó como uno de los mejores terceros

De manera rápida, Alemania se puso en ventaja luego de que Wirtz luchara por la pelota, habilitara a Sané que con un zurdazo muy bien colocado contra el palo derecho del golero. Pero la ventaja duró poco y a los ocho minutos, iba a llegar el empate ecuatoriano tras recuperar una pelota en la salida alemana, que le quedó a Angulo quien enganchó y de media distancia, sacó un derechazo que se metió contra el palo derecho del golero alemán.

Tanto lo buscó y tanto falló Alemania en zona defensiva, que a los 78 minutos tras un tiro de esquina, Rodríguez anticipó en el primer palo y Gonzalo Plata puso el pie antes de que pudiera llegar Neuer, marcando el segundo gol de Ecuador y dando vuelta el resultado.

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Con claridad, el elenco marfileño se quedó con un triunfo que lo coloca en la próxima instancia del Mundial.

El partido se iba a abrir de manera rápida, luego de un error en el fondo centroamericano que lo aprovechó Diomande, quien desde la izquierda asistió a Nicolás Pépé que anticipó a los defensores y puso el primero para Costa de Marfil.

En la segunda mitad, el elenco marfileño iba a ampliar su ventaja. Sangare filtró de gran manera una pelota entre líneas para que recibiera Nicolás Pépé, que tras ingresar al área, abrió el pie zurdo y cruzó la pelota para marcar el segundo tanto.