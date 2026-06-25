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Costa de Marfil | Mundial |

Pésimas noticias para Uruguay

Ecuador luchó, dio el batacazo y clasificó como uno de los mejores terceros

Además, Costa de Marfil se impuso ante Curazao y de esta manera accedió a la próxima fase del Mundial como la segunda selección del grupo.

Ecuador venció a Alemania.

Ecuador venció a Alemania.

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Se cerró el grupo E del Mundial, en el que Ecuador consiguió una remontada histórica ante Alemania para meterse en la próxima fase. Además, Costa de Marfil venció a Curazao para acceder a los dieciseisavos de final como segunda del grupo.

Alemania ya sabía que tenía el primer lugar del grupo asegurado y que el próximo 29 de junio en Boston enfrentará a uno de los mejores terceros. A su vez, Costa de Marfil jugará el 30 de junio en Dallas ante el segundo del grupo I que saldrá de Francia o Noruega. Por su parte, Ecuador aguarda con expectativa.

Ecuador 2-1 Alemania

Impresionante remontada de Ecuador, que tras ir perdiendo dio vuelta el partido ante una potencia mundial, y aseguró su continuidad en el máximo torneo de selecciones.

De manera rápida, Alemania se puso en ventaja luego de que Wirtz luchara por la pelota, habilitara a Sané que con un zurdazo muy bien colocado contra el palo derecho del golero. Pero la ventaja duró poco y a los ocho minutos, iba a llegar el empate ecuatoriano tras recuperar una pelota en la salida alemana, que le quedó a Angulo quien enganchó y de media distancia, sacó un derechazo que se metió contra el palo derecho del golero alemán.

Tanto lo buscó y tanto falló Alemania en zona defensiva, que a los 78 minutos tras un tiro de esquina, Rodríguez anticipó en el primer palo y Gonzalo Plata puso el pie antes de que pudiera llegar Neuer, marcando el segundo gol de Ecuador y dando vuelta el resultado.

Curazao 0-2 Costa de Marfil

Con claridad, el elenco marfileño se quedó con un triunfo que lo coloca en la próxima instancia del Mundial.

El partido se iba a abrir de manera rápida, luego de un error en el fondo centroamericano que lo aprovechó Diomande, quien desde la izquierda asistió a Nicolás Pépé que anticipó a los defensores y puso el primero para Costa de Marfil.

En la segunda mitad, el elenco marfileño iba a ampliar su ventaja. Sangare filtró de gran manera una pelota entre líneas para que recibiera Nicolás Pépé, que tras ingresar al área, abrió el pie zurdo y cruzó la pelota para marcar el segundo tanto.

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