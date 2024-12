El gabinete de Orsi

De las integración de las carteras, los comentarios más urticantes se han producido por el malestar que sienten algunos empresarios y, naturalmente, manifiestan los operadores de sus intereses por la designación de Juan Castillo como ministro de Trabajo, puesto que consideran esa designación casi un partidismo del Gobierno en la lucha de clases, que suelen negar en el discurso pero tienen muy presente en cada una de sus apreciaciones. Castillo, luego de la designación, concurrió con el laboralista Hugo Barreto, subsecretario de la cartera, a visitar la sede del Pit-Cnt de manera informal y sorpresiva para algarabía de los trabajadores y tirria de los detractores. Algunos aprovecharon la volada para recordarle al ministro que no es el ministro de los sindicatos sino de todos los actores del mundo del trabajo. Castillo se lo tomó con filosofía, ponderando sus palabras, sin entrar en las provocaciones de viejos carcamanes que hasta hace no tanto se jactaban de nunca haber perdido una huelga, como si hubiese mérito particular en gobernar para las patronales y no ceder jamás ante las reivindicaciones de obreros y obreras.