El FMI valora la economía uruguaya: pasamos la prueba

El FMI ha resaltado las mejoras en los marcos de política fiscal y monetaria de Uruguay. La implementación de políticas fiscales prudentes y reformas estructurales serán claves para asegurar la estabilidad macroeconómica, aumentar la productividad y la competitividad, así como la resiliencia ante perturbaciones climáticas. En 2024, la economía uruguaya mostró un crecimiento significativo del 3,1%, favorecida por la recuperación de la producción agrícola tras una severa sequía y un repunte en el turismo receptivo.

Los indicadores económicos también han mostrado mejoras, con la brecha del producto prácticamente cerrada y la tasa de desempleo en descenso. De hecho, la inflación cayó a 4,2% en agosto de 2025, por debajo del objetivo del Banco Central. En respuesta a las expectativas inflacionarias decrecientes, el Banco comenzó a relajar su política monetaria en julio de este año.

Sin embargo, el déficit fiscal del gobierno central, que incluye la seguridad social, aumentó a un 3,2% del PIB en 2024, lo que llevó a activar la cláusula de escape de la regla fiscal. A inicios de 2025, un nuevo gobierno asumió el poder con la ambición de equilibrar el crecimiento inclusivo y la estabilidad macroeconómica.

Para el año 2025, la combinación de la demanda interna y el incremento en las exportaciones, junto con la recuperación de los salarios reales post-pandemia, la disminución de la incertidumbre interna y un sólido flujo de turistas a inicios de año, favorecerá el crecimiento del PIB real. Aunque se prevé un leve aumento en el déficit en cuenta corriente, situándose en 1,7% del PIB a mediano plazo, los fundamentos económicos presentan un panorama que aparenta favorable.

El informe del FMI es un reflejo del avance y la resiliencia de la economía uruguaya pero no ausente de dificultades. Si bien con un enfoque en políticas prudentes y la mejora continua de sus fundamentos económicos, parece que según el FMI Uruguay se posiciona favorablemente para enfrentar los desafíos futuros.

En el informe, los directores ejecutivos del Fondo Monetario Internacional (FMI) elogiaron la resiliencia de la economía uruguaya frente a choques externos, destacando que esta solidez está respaldada por políticas macroeconómicas. Hicieron hincapié en la modernización de los marcos de política fiscal y monetaria, que se consideran fundamentales para reforzar aún más la estabilidad económica del país.

Los representantes del FMI acogieron favorablemente el compromiso de las autoridades uruguayas con una política fiscal que califican de prudente y el proyecto de presupuesto quinquenal orientado a reducir el déficit y estabilizar la deuda a mediano plazo. Sin embargo, señalaron que se prevé un aumento del déficit fiscal en 2025 debido a la inercia fiscal y las obligaciones que sabemos impuso la administración anterior, lo que resalta la necesidad de implementar de manera firme la regla fiscal. Además, subrayaron la importancia de llevar a cabo una consolidación fiscal sostenida para mantener la relación deuda/PIB en una trayectoria descendente, sugiriendo la posibilidad de realizar esfuerzos fiscales adicionales. Las propuestas para mejorar la regla fiscal y el Consejo Fiscal fueron bien recibidas, alineándose con recomendaciones anteriores del FMI.

En el ámbito de la política monetaria, los directores concordaron en que la orientación restrictiva ha sido adecuada. Animaron a las autoridades a mantener esta postura hasta que las expectativas de inflación y las presiones inflacionarias converjan firmemente hacia la meta establecida. Además, valoraron positivamente los avances en el marco de política monetaria y la estrategia de comunicación del banco central, sugiriendo fortalecer la independencia legal de la institución para aumentar su credibilidad. También coincidieron en que el tipo de cambio debe seguir funcionando como un amortiguador de shocks, recomendando limitar las intervenciones cambiarias a situaciones de mercado desordenadas, y acogieron con agrado los esfuerzos recientes de desdolarización.

En cuanto al sector financiero, los directores destacaron que este sigue siendo sólido, bien capitalizado y rentable. Valoraron el compromiso de las autoridades con el fortalecimiento de los marcos regulatorios y de supervisión, así como la implementación de las recomendaciones del Informe sobre el Programa de Evaluación Financiera (FSAP) de 2022. Resaltaron la importancia de reforzar la efectividad de las normas de Anti-Lavado de Dinero y Lucha contra el Financiamiento del Terrorismo, con el cumplimiento de normas establecidas por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). También instaron a desarrollar los mercados de capital en pesos.

Finalmente, los directores del FMI recomendaron un paquete de reformas estructurales para revitalizar el crecimiento y estimular la productividad en Uruguay. Enfatizaron la necesidad de mejorar los resultados educativos, fortalecer el capital humano y aprovechar las oportunidades que brinda la Inteligencia Artificial (IA). Además, destacaron la importancia de enhancing la competitividad mediante la simplificación de las regulaciones de negocios, facilitando el comercio y eliminando los cuellos de botella regulatorios.

https://www.imf.org/es/news/articles/2025/10/30/pr-25352-uruguay-inflation-imf-executive-board-concludes-2025-article-iv-consultation