Represión en el Campeón del Siglo: sindicato de la Republicana pidió remoción del jefe del operativo

Un operativo sin sentido común

El sindicato advirtió que "en partidos con desenlaces como este, debería aplicarse el sentido común, como ocurre en un clásico o en una final: la parcialidad perdedora debe ser desalojada primero. Sin embargo, una vez más, la gente y los propios funcionarios policiales terminamos siendo rehenes de malas decisiones y estrategias operativas equivocadas".

"Los jefes de éste operativo deberían pasar por una reinstrucción y análisis serio de lo sucedido. Deben existir consecuencias cuando un procedimiento termina con policías heridos, equinos lesionados y civiles afectados, deben ser capaces de garantizar la seguridad de un espectáculo minimizando todos los riesgos posibles. Y claramente, este no fue el caso".

Volviendo al primer punto, la UNI.POL.GR. aclaró que "el efectivo que se encuentra en la línea de intervención actúa bajo órdenes directas y dentro de una cadena de mando claramente establecida. Pretender responsabilizar únicamente al funcionario que ejecuta una orden es desconocer cómo funciona cualquier operativo policial y, peor aún, intentar desligar responsabilidades de quienes realmente conducen y toman las decisiones".

Sindicato de la Republicana pidió la remoción del jefe del operativo

"Las responsabilidades operativas deben asumirse donde corresponden: en los mandos que diseñan, ordenan y ejecutan la estrategia del operativo", sostuvo el sindicato en el comunicado.

En ese sentido, aseguraron: "Apoyamos al ministro Carlos Negro si decide relevar a los mandos que vienen fallando desde hace tiempo en este tipo de eventos, exponiéndolo continuamente por errores en la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad".