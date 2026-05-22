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Política Republicana | sindicatos | operativo

Nadie se hace cargo

Represión en el Campeón del Siglo: sindicato de la Republicana pidió remoción del jefe del operativo

"La gente y los funcionarios policiales terminamos siendo rehenes de malas decisiones y estrategias operativas equivocadas", según sindicato de la Republicana.

Sindicato de la Guardia Republicana responsabilizó al jefe del operativo por caos y represión.

Sindicato de la Guardia Republicana responsabilizó al jefe del operativo por caos y represión.

 Wilson Méndez
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Caras y Caretas Diario

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Por Redacción Caras y Caretas

La Unión de Policías de la Guardia Republicana (UNI.POL.GR) emitió un comunicado tras el lamentable operativo policial en la noche del jueves en el Estadio Campeón del Siglo, en ocasión del partido entre Peñarol y Corinthians por la Copa Libertadores, en el que hubo una fuerte represión hacia los hinchas locales.

En primer lugar, el sindicato indicó que lo pasó en la noche del jueves en el estadio de Peñarol "vuelve a poner sobre la mesa una realidad que muchos intentan ocultar: las decisiones operativas en un procedimiento policial no las toma el funcionario que está en la primera línea, sino el mando operativo a cargo del dispositivo de Seguridad".

"Es el jefe operativo quien lleva a cabo la planificación del Ministerio del Interior, dirige y ordena el accionar policial. Es quien determina cuándo disuadir, cuándo avanzar, cuándo reprimir y qué medios utilizar. También es quien autoriza el empleo de munición menos que letal, gas lacrimógeno y demás herramientas de control de disturbios. Nada de eso ocurre por decisión individual del policía que integra el grupo de choque", explicó el UNI.POL.GR.

Un operativo sin sentido común

El sindicato advirtió que "en partidos con desenlaces como este, debería aplicarse el sentido común, como ocurre en un clásico o en una final: la parcialidad perdedora debe ser desalojada primero. Sin embargo, una vez más, la gente y los propios funcionarios policiales terminamos siendo rehenes de malas decisiones y estrategias operativas equivocadas".

"Los jefes de éste operativo deberían pasar por una reinstrucción y análisis serio de lo sucedido. Deben existir consecuencias cuando un procedimiento termina con policías heridos, equinos lesionados y civiles afectados, deben ser capaces de garantizar la seguridad de un espectáculo minimizando todos los riesgos posibles. Y claramente, este no fue el caso".

Volviendo al primer punto, la UNI.POL.GR. aclaró que "el efectivo que se encuentra en la línea de intervención actúa bajo órdenes directas y dentro de una cadena de mando claramente establecida. Pretender responsabilizar únicamente al funcionario que ejecuta una orden es desconocer cómo funciona cualquier operativo policial y, peor aún, intentar desligar responsabilidades de quienes realmente conducen y toman las decisiones".

Sindicato de la Republicana pidió la remoción del jefe del operativo

"Las responsabilidades operativas deben asumirse donde corresponden: en los mandos que diseñan, ordenan y ejecutan la estrategia del operativo", sostuvo el sindicato en el comunicado.

En ese sentido, aseguraron: "Apoyamos al ministro Carlos Negro si decide relevar a los mandos que vienen fallando desde hace tiempo en este tipo de eventos, exponiéndolo continuamente por errores en la planificación y ejecución de los dispositivos de seguridad".

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