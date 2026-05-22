Condenan ataque ucraniano contra residencia estudiantil en Rusia

Pásechnik indicó además que aún se desconoce el paradero de 15 personas desaparecidas.

Rusia denuncia en la ONU

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció este viernes el carácter deliberado del ataque ucraniano perpetrado con drones contra una residencia de estudiantes en la ciudad de Starobélsk, en la República Popular de Lugansk.

"El ataque no pudo haber sido accidental: tres oleadas de drones golpearon el mismo lugar. El impacto del dron contra el colegio no pudo haber sido resultado de la actuación de la defensa antiaérea o de la guerra electrónica, como empezaron a afirmar de inmediato en Kiev", declaró Nebenzia durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ataque contra niños

"El ataque contra niños dormidos es una prueba más de la esencia cobarde, terrorista y antihumana de las autoridades de Kiev, que, al sufrir una derrota en el campo de batalla, en su agonía atacan lo más sagrado con la connivencia y el silencio de Occidente ante estos crímenes", argumentó el funcionario.

Más temprano este viernes, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por terrorismo tras el ataque ucraniano con drones contra la residencia estudiantil del Colegio de Starobelsk (sucursal) de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.

(Sputnik y RT)