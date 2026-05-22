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Mundo

sigue la guerra

Condenan ataque ucraniano contra residencia estudiantil en Rusia

El ataque ucraniano fue efectuado con drones el edificio académico y la residencia de una escuela normal de Starobelsk, donde se encontraban 86 menores.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de la residencia destruida en el ataque.

Equipos de rescate trabajan entre los escombros de la residencia destruida en el ataque.

 Sputnik
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El gobernador de la república de Lugansk, en Rusia, Leonid Pásechnik, declaró el régimen de emergencia a nivel regional tras el ataque de Ucrania contra una residencia estudiantil en la ciudad rusa de Starobelsk.

Más temprano este viernes, Pásechnik denunció que las tropas ucranianas atacaron con drones el edificio académico y la residencia de una escuela normal de Starobelsk, donde se encontraban 86 menores. Según el presidente de Rusia, Vladímir Putin, el ataque dejó seis muertos, mientras que 15 personas permanecen desaparecidas.

"Decidí introducir el régimen de emergencia a nivel regional. Ahora es importante movilizar todos los recursos para eliminar las consecuencias del ataque y prestar la asistencia necesaria", escribió el gobernador en su canal en la plataforma Max.

Pásechnik indicó además que aún se desconoce el paradero de 15 personas desaparecidas.

Rusia denuncia en la ONU

El representante permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzia, denunció este viernes el carácter deliberado del ataque ucraniano perpetrado con drones contra una residencia de estudiantes en la ciudad de Starobélsk, en la República Popular de Lugansk.

"El ataque no pudo haber sido accidental: tres oleadas de drones golpearon el mismo lugar. El impacto del dron contra el colegio no pudo haber sido resultado de la actuación de la defensa antiaérea o de la guerra electrónica, como empezaron a afirmar de inmediato en Kiev", declaró Nebenzia durante una sesión del Consejo de Seguridad de la ONU.

Ataque contra niños

"El ataque contra niños dormidos es una prueba más de la esencia cobarde, terrorista y antihumana de las autoridades de Kiev, que, al sufrir una derrota en el campo de batalla, en su agonía atacan lo más sagrado con la connivencia y el silencio de Occidente ante estos crímenes", argumentó el funcionario.

Más temprano este viernes, el Comité de Investigación de Rusia abrió una causa penal por terrorismo tras el ataque ucraniano con drones contra la residencia estudiantil del Colegio de Starobelsk (sucursal) de la Universidad Pedagógica Estatal de Lugansk.

(Sputnik y RT)

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