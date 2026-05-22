OSE y CAF firmaron contrato para financiamiento de la represa de Casupá

Sostuvo que la obra permitirá evitar problemas de suministro en momentos de déficit hídrico, como los ocurridos en 2023 o el último verano en el área metropolitana.

Preparan licitación

Asimismo, informó que en unas tres semanas finalizará el proceso de precalificación de empresas y se realizará el lanzamiento de la licitación pública internacional. Está previsto culminar el proceso administrativo sobre fines de 2026 y que las obras comiencen en los primeros meses de 2027. La construcción finalizaría en el tercer trimestre de 2029.

En el momento de mayor intensidad de los trabajos, serán empleadas de manera directa e indirecta más de 700 personas, agregó.

Por su parte, el representante de CAF en Uruguay, Miguel Ostos, destacó que Casupá es un gran proyecto. “Creo que el Gobierno ha tomado el toro por las astas, es un proyecto muy estratégico para el país”, sostuvo. Además de canalizar los recursos financieros, CAF realizará un acompañamiento técnico.

Plan de obras de OSE

En otro orden, Ferreri señaló que en este período la empresa pública implementará el plan de inversiones más grande de su historia. Además de la represa en Casupá, recordó que en el segundo semestre del año empezará a construir una planta potabilizadora en Aguas Corrientes.

Sobre fin de año comenzarán las obras de la séptima línea de bombeo, que permitirá abastecer a Canelones. Asimismo, informó que avanza un proyecto para abastecer el Este de la Costa de Oro, en ese departamento.

También hizo referencia a inversiones en saneamiento en los departamentos de Soriano, por U$S 40 millones; Maldonado, por 35 millones; Paysandú, por 19 millones; Rivera, por 13 millones, y Tacuarembó, por más de 10 millones.