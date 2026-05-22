Crisis en Bolivia: analista marcó la mayor fortaleza y el punto débil de las protestas

Moldiz recordó que, tras las movilizaciones, el decreto fue derogado, aunque advirtió que parte de sus contenidos reaparecieron luego en otras disposiciones gubernamentales. “Algunas de sus disposiciones salieron por separado, por decretos separados”, indicó.

"No hay un mando unificado"

Moldiz sostuvo que el actual escenario de protestas deja ver una recuperación del “campo nacional popular”, aunque aclaró que el movimiento social aparece fragmentado y sin conducción unificada. “Hay cinco o seis frentes, no hay un mando unificado, no hay una dirección unificada”, afirmó.

En ese sentido, detalló que participan distintos sectores con demandas y estrategias propias. Mencionó, entre otros, a los sindicatos docentes —divididos entre maestros rurales y urbanos—, cooperativistas mineros, transportistas, organizaciones campesinas de La Paz y cocaleros vinculados al expresidente Evo Morales.

Sobre los cooperativistas mineros, consideró que históricamente mantuvieron una relación pragmática con los gobiernos de turno. “Tienen una tradición de ser los eternos oficialistas”, señaló.

Sobre el abastecimiento de combustible

También apuntó contra la situación del abastecimiento de combustible, uno de los detonantes del malestar social. Según afirmó, el gobierno levantó subsidios con la promesa de garantizar suministro, pero terminó ofreciendo “gasolina basura” y a precios más altos. “Se levantó la subvención, la gente aceptó que se levantara con tal que haya gasolina y buena, pero hoy se levantó y hay gasolina y mala”, señaló.

Uno de los episodios más tensos de las últimas semanas, según relató, fue la movilización protagonizada por campesinos de La Paz. Moldiz definió aquella jornada como “una verdadera insurrección”, aunque reconoció que no logró cumplir sus objetivos políticos inmediatos.

Respecto al rol del sector cocalero afín a Morales, el analista sostuvo que su incidencia en las protestas actuales ha sido menor a la esperada. “La presencia cocalera del sector de Evo Morales pudo no pasar. Estar presente en la movilización gravitó muy poco”, expresó.

Incluso, deslizó que aún podría existir algún nivel de entendimiento entre el gobierno y sectores vinculados al exmandatario. En ese marco, recordó declaraciones recientes de Morales en las que reconoció que parte de su base social en el Chapare votó por Rodrigo Paz bajo la lógica del “mal menor”.

“El año 85 ya los bolivianos vimos la teoría del mal menor y ese mal menor nos metió el 21060”, advirtió Moldiz.

“Yo soy muy pesimista de que vayan a lograr la renuncia de Paz Pereira”, afirmó. Sin embargo, insistió en que el dato político más relevante es el reordenamiento de los sectores populares tras años de dispersión. “Hay un resurgimiento del campo popular”, concluyó.