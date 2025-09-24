El MEC revalida los títulos oficiales impartidos por TECH Global University

Adicionalmente a sus títulos oficiales, TECH Global University ofrece un extenso catálogo de más de 14.000 programas de posgrado propios que abarcan diversas disciplinas como Ciencias de la Salud, Sociales, Diseño, Ingeniería, Derecho, Negocios, Comunicación O Humanidades. Este amplio espectro consolida a la institución como un líder indiscutible en la educación superior en línea a escala internacional.

El MEC garantiza un trámite flexible y sencillo

El Ministerio de Educación y Cultura (MEC) informa que el procedimiento de reválida de títulos del exterior puede realizarse de manera electrónica a través de su sitio web oficial. Para acceder al trámite, los interesados deberán disponer de alguno de los medios de autenticación habilitados: usuario gub.uy, cédula de identidad digital o la aplicación Identidad Digital Mobile – Abitab. El proceso debe efectuarse íntegramente en el Portal del Estado Uruguayo.

Esta modalidad virtual refleja el compromiso del MEC con la modernización, agilización y digitalización de los procesos administrativos, ofreciendo un servicio más eficiente a la ciudadanía. En relación a lo anterior, la institución ya efectuado solicitudes de reválida presentadas por egresados de TECH Global University, las cuales han recibido una resolución favorable.

TECH es la mejor universidad digital del mundo según Forbes

TECH es la mayor Universidad digital del mundo. Con un impresionante catálogo de más de 14.000 programas académicos disponibles en 11 idiomas, se posiciona como líder en empleabilidad, con una tasa de inserción laboral del 99%. Está reconocida oficialmente en diversos países de América, como TECH Universidad (México), TECH Universidad UNIMETA (Colombia), TECH Universidad UPAL (Perú) y TECH Universidad FUNDEPOS (Costa Rica), así como en Europa, destacando TECH Global University (Andorra) y TECH Universidad

(España).

Gracias a su enfoque internacional, TECH está presente en más de 150 países, habiendo sido reconocida dos veces por el Financial Times como una de las 250 compañías con mayor crecimiento en Europa en los últimos años. Esto le ha permitido convertirse en la Universidad oficial de la NBA, ofreciendo programas exclusivos impartidos por destacados directivos, entrenadores y exjugadores de la principal liga de baloncesto del mundo.

Por otro lado, la prestigiosa revista Forbes la ha distinguido como "mejor universidad digital del mundo", destacando su innovadora metodología de aprendizaje, el Relearning, así como la implementación del Método del Caso de Harvard. Además, TECH cuenta con un enorme claustro de más de 6.000 profesores de máximo prestigio internacional. Catedráticos, investigadores y altos ejecutivos de multinacionales.

La calidad de su infraestructura digital y el alto estándar educativo de esta universidad ha sido reconocida por Google con el estatus de Google Partner Premier, una distinción reservada solo para el 3% de las empresas comprometidas con la prestación de servicios digitales de primera categoría. TECH está considerada, asimismo, como la universidad mejor valorada del mundo por sus alumnos. Ha recibido la máxima calificación de sus estudiantes en Trustpilot, la plataforma online de opiniones contrastadas más fiable del mercado, obteniendo un impresionante promedio de 4.9 sobre 5, con una base de más de 2.500 valoraciones.