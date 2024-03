El primer dinosaurio "uruguayo" ya tiene cédula de identidad: Udelartitán celeste

Los titanosaurios fueron los animales herbívoros más abundantes y diversificados del Cretácico, explican los paleontólogos Matías Soto y Daniel Perea. Su tamaño variaba y podían ir desde un elefante (el Magyarosaurus, de seis metros) hasta de tres ómnibus en fila (como el Argentinosaurus y el Patagotitan, los animales terrestres más grandes de todos los tiempos).

Dinosaurios herbívoros

1-s2.0-S0195667124000673-ga1_lrg.jpg

En el caso del Udelartitan celeste se comprobó que los huesos encontrados son diferentes a los que fueron identificados en los titanosaurios a los que en principio parecía más próximo.

Ahora, en 2024, el equipo científico registró sus estudios en publicaciones especializadas por lo que la existencia del dinosaurio uruguayo está cfertificada.

No obstante no es el único saurio que habitó en estas tierras. Otras especies han sido identificadas, como el Neuquensaurus Australis, aunque estos habitaban en toda la región y no exclusivamente en estas tierras.