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Política Luis Lacalle Pou | Jutep | declaraciones

Pasé a declarar

Incógnitas patrimoniales de Lacalle Pou: el auto que aumenta de valor y una camioneta que "desaparece" de las declaraciones

Las declaraciones juradas de Lacalle Pou ante la JUTEP muestran la evolución patrimonial durante su mandato, pero no explican algunas interrogantes que surgen al analizarlas.

Declaraciones juradas de Lacalle Pou

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Las declaraciones juradas presentadas por el expresidente Luis Lacalle Pou durante su mandato muestran una evolución patrimonial ascendente entre 2020 y 2025, con cambios significativos en la composición de sus bienes, una mayor presencia de activos inmobiliarios en Rocha y algunas particularidades que generan interrogantes sobre la evolución de determinados bienes.

Al asumir la Presidencia en mayo de 2020, Lacalle Pou declaró un patrimonio neto de $15.517.336. En las declaraciones posteriores el patrimonio se mantuvo relativamente estable durante los primeros años de gobierno, pero registró un incremento más marcado hacia el final del mandato.

Más allá de la cifra final, uno de los aspectos más relevantes es cómo cambió la composición del patrimonio presidencial.

El caso del Suzuki: un vehículo que aumenta de valor con los años

Uno de los datos llamativos surge al comparar la valuación declarada de los vehículos en las últimas dos declaraciones.

El Suzuki Hatch 2020 figura en la declaración de 2024 con una valuación cercana a $373.000. En la declaración de cese presentada en 2025, el mismo vehículo aparece valuado en aproximadamente $431.500, lo que representa un incremento de unos $58.500 o un 15,7% en apenas un año.

El dato resulta llamativo porque los vehículos suelen depreciarse con el paso del tiempo. Sin embargo, en este caso el vehiculo aumentó su valor sin una razón que lo justifique al menos en la delcaración.

La situación contrasta por ejemplo cuando se compara con la motocicleta Harley-Davidson también declarada por Lacalle Pou. Mientras el Suzuki aumenta de valor entre una declaración y otra, la moto mantiene exactamente la misma valuación en ambos documentos.

La Toyota que desaparece de las declaraciones

Otro aspecto que genera interrogantes es el destino de la camioneta Toyota que figuraba entre los bienes declarados por Lacalle Pou durante su mandato.

En las declaraciones anteriores al 2025 la camioneta aparece formando parte de su patrimonio personal. Sin embargo, en la declaración de cese de 2025 ya no figura entre los vehículos declarados.

Las declaraciones permiten constatar que el vehículo dejó de integrar el patrimonio informado, pero no explican qué ocurrió con él ni cuál fue el destino del bien.

Esta situación también contrasta con lo ocurrido en la declaración de 2024, donde el expresidente sí dejó constancia expresa de una operación patrimonial relevante: la venta de un inmueble por US$ 550.000.

En ese caso la declaración incorpora una observación específica informando la transacción. En cambio, respecto de la camioneta Toyota no existe una referencia similar que permita conocer si fue vendida, permutada, transferida o sustituida por otro vehículo.

De acuerdo a información manejada por Caras y Caretas, esta camioneta habría sido “transferida” a una empresa propiedad de la madre del expresidente, Julia Pou. Sin embargo se desconocen las razones por las cuales esa operación, en donde un bien deja de ser patrimonio no fue declarada ante la JUTEP.

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