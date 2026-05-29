¿Nacho Álvarez mintió?: auditoría concluye que los "números" de su canal serían falsos

Desde el medio que dio a conocer esta información se enfatizó que los datos de esta auditoría ya se encuentran en circulación y bajo estricto análisis por parte de las principales agencias de medios y publicidad del país, dado que este tipo de maniobras altera la libre competencia y distorsiona el mercado al ofrecer números inflados a los potenciales auspiciantes.

Asimismo, se advirtió que estas acciones constituyen una violación directa a las políticas de engagement falso y a las condiciones del programa de socios de Google AdSense. De realizarse una denuncia formal ante YouTube, los responsables del canal podrían enfrentarse a sanciones severas que van desde la pérdida inmediata de la monetización y la quita masiva de los números falsos, hasta la cancelación definitiva de la cuenta en la plataforma, según expresó Richard Galeano.

Patrones cruzados de compra: El engaño del 15 y 16 de mayo

Uno de los puntos más críticos de la auditoría demuestra cómo se alternaba presuntamente la compra de interacciones entre días consecutivos para abultar el canal del comunicador:

15 de mayo de 2026: El canal registró un pico atípico de 1.700 nuevos suscriptores , pero apenas obtuvo 2.400 vistas totales en todo su contenido. El peritaje informático determinó que 1.650 de esas suscripciones fueron falsas .

16 de mayo de 2026: Al día siguiente, el patrón se invirtió bruscamente. Las suscripciones cayeron a niveles normales (200 usuarios), pero las visualizaciones explotaron de golpe hasta alcanzar las 116.800 vistas, descubriéndose que 110.000 de ellas provienen de tráfico automatizado.

Se prevé que en los próximos días un medio de prensa difunda de manera pública el informe completo con el desglose técnico y las más de 80 fuentes digitales consultadas para la investigación.