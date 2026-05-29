Hacete socio para acceder a este contenido

Para continuar, hacete socio de Caras y Caretas. Si ya formas parte de la comunidad, inicia sesión.

ASOCIARME
Política Nacho Álvarez | auditoría |

Todo se sabe

¿Nacho Álvarez mintió?: auditoría concluye que los "números" de su canal serían falsos

Auditoría internacional revelaría que entre el 50% y el 63% de los seguidores del canal de Nacho Álvarez son falsos y detalla maniobras con bots para engañar.

Nacho Álvarez

Nacho Álvarez
Suscribite

Caras y Caretas Diario

En tu email todos los días

El canal de comunicación digital Undertake Media dio a conocer la existencia de una extensa auditoría realizada por una importante firma extranjera que expone una presunta manipulación sistemática de visualizaciones y suscriptores en "Todo Se Sabe", el canal de YouTube del periodista Ignacio Nacho Álvarez.

De acuerdo con los datos revelados del informe, que analizó detalladamente el comportamiento digital del canal durante el mes de mayo de 2026, entre el 50% y el 63% de los suscriptores actuales de "Todo Se Sabe" serían falsos. Con una base reportada que rozaba los 95.800 usuarios, el estudio concluye que la audiencia real y orgánica del programa se situaría únicamente en el entorno de los 40.000 suscriptores.

Desde el medio que dio a conocer esta información se enfatizó que los datos de esta auditoría ya se encuentran en circulación y bajo estricto análisis por parte de las principales agencias de medios y publicidad del país, dado que este tipo de maniobras altera la libre competencia y distorsiona el mercado al ofrecer números inflados a los potenciales auspiciantes.

Asimismo, se advirtió que estas acciones constituyen una violación directa a las políticas de engagement falso y a las condiciones del programa de socios de Google AdSense. De realizarse una denuncia formal ante YouTube, los responsables del canal podrían enfrentarse a sanciones severas que van desde la pérdida inmediata de la monetización y la quita masiva de los números falsos, hasta la cancelación definitiva de la cuenta en la plataforma, según expresó Richard Galeano.

Patrones cruzados de compra: El engaño del 15 y 16 de mayo

Uno de los puntos más críticos de la auditoría demuestra cómo se alternaba presuntamente la compra de interacciones entre días consecutivos para abultar el canal del comunicador:

  • 15 de mayo de 2026: El canal registró un pico atípico de 1.700 nuevos suscriptores, pero apenas obtuvo 2.400 vistas totales en todo su contenido. El peritaje informático determinó que 1.650 de esas suscripciones fueron falsas.

  • 16 de mayo de 2026: Al día siguiente, el patrón se invirtió bruscamente. Las suscripciones cayeron a niveles normales (200 usuarios), pero las visualizaciones explotaron de golpe hasta alcanzar las 116.800 vistas, descubriéndose que 110.000 de ellas provienen de tráfico automatizado.

Se prevé que en los próximos días un medio de prensa difunda de manera pública el informe completo con el desglose técnico y las más de 80 fuentes digitales consultadas para la investigación.

Temas

Te puede interesar