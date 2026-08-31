El Sodre incorpora la carrera de Danza Candombe y proyecta funciones en todo el país

Asimismo, la escuela reafirma desde 2024 la titulación terciaria oficial en la carrera de Formación Docente en Artes (Música y Danza), avalada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y convalidada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).

Alta demanda y alcance nacional

El interés por la formación artística estatal refleja un crecimiento constante: las solicitudes de ingreso pasaron de 860 a 1.219 en los últimos dos años. La disciplina con mayor número de alumnos activos es Ballet Clásico (127 estudiantes, con ingreso a los 10 años y una duración de nueve años de formación). Por su parte, Danza Contemporánea registró la mayor cantidad de postulaciones en 2026, con 380 aspirantes para 74 cupos.

En el ámbito de la extensión escénica, dirigida por Rodrigo Garmendia, la ENFA funciona como semillero de los cuerpos estables del Estado, como el Coro Nacional y el Ballet Nacional. Con un marcado perfil de descentralización territorial, 133 de las 143 funciones programadas para 2026 se realizarán en el interior del país, mientras que 10 tendrán lugar en Montevideo.

Infraestructura de vanguardia

Las actividades se desarrollan en una sede especialmente acondicionada con estándares de calidad técnica para artes escénicas: pisos flotantes amortiguados, tapetes técnicos y espacios comunes pensados para la integración de la comunidad educativa, en una jornada continua que se extiende de 08:00 a 24:00 horas.

CONVOCATORIA: Inscripciones 2027

El Sodre informa que el período de postulaciones para el ciclo lectivo 2027 estará abierto desde octubre hasta el 15 de diciembre de 2026.