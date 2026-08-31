El Sodre incorpora la carrera de Danza Candombe y proyecta funciones en todo el país

La Escuela Nacional de Formación Artística del Sodre (ENFA) se consolida como el epicentro de la educación en artes escénicas del Uruguay. Con una comunidad académica compuesta por 474 estudiantes y 198 docentes, el centro educativo llevará adelante este año una intensa agenda de 143 espectáculos destinados a más de 34.700 espectadores.
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Bajo la premisa de que "la educación artística es un derecho y no un privilegio", expresada por su directora, Natalia Sobrera, la institución promueve una formación integral y pública. La oferta académica abarca disciplinas como Ballet Clásico, Danza Contemporánea, Folclore, Tango y Canto Lírico, complementadas con materias teóricas de Historia de la Música, Solfeo e idiomas extranjeros (italiano, francés y alemán).
Innovación académica y titulación oficial
Entre las novedades académicas sobresale la incorporación de la carrera de Danza Candombe, un título terciario no universitario desarrollado en conjunto con la Intendencia de Canelones. Esta carrera formaliza y jerarquiza dentro del sistema estatal de enseñanza una expresión clave de la identidad cultural uruguaya.
Asimismo, la escuela reafirma desde 2024 la titulación terciaria oficial en la carrera de Formación Docente en Artes (Música y Danza), avalada por el Ministerio de Educación y Cultura (MEC) y convalidada por la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP).
Alta demanda y alcance nacional
El interés por la formación artística estatal refleja un crecimiento constante: las solicitudes de ingreso pasaron de 860 a 1.219 en los últimos dos años. La disciplina con mayor número de alumnos activos es Ballet Clásico (127 estudiantes, con ingreso a los 10 años y una duración de nueve años de formación). Por su parte, Danza Contemporánea registró la mayor cantidad de postulaciones en 2026, con 380 aspirantes para 74 cupos.
En el ámbito de la extensión escénica, dirigida por Rodrigo Garmendia, la ENFA funciona como semillero de los cuerpos estables del Estado, como el Coro Nacional y el Ballet Nacional. Con un marcado perfil de descentralización territorial, 133 de las 143 funciones programadas para 2026 se realizarán en el interior del país, mientras que 10 tendrán lugar en Montevideo.
Infraestructura de vanguardia
Las actividades se desarrollan en una sede especialmente acondicionada con estándares de calidad técnica para artes escénicas: pisos flotantes amortiguados, tapetes técnicos y espacios comunes pensados para la integración de la comunidad educativa, en una jornada continua que se extiende de 08:00 a 24:00 horas.
CONVOCATORIA: Inscripciones 2027
El Sodre informa que el período de postulaciones para el ciclo lectivo 2027 estará abierto desde octubre hasta el 15 de diciembre de 2026.
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Proceso: Formulario digital disponible en el sitio web oficial del Sodre.
Audiciones y pruebas de ingreso: Febrero de 2027.
Perfil de ingreso: Ballet clásico desde los 10 años. Resto de las carreras a partir de los 16 años (promedio de edad: 23 años).