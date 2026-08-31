Andrade: "El daño está hecho" tras el archivo de la investigación sobre el Sunca

“Nosotros tuvimos siempre mucha tranquilidad, es imposible demostrar lo que no pasó qué sosteníamos hace un año, no se pueden construir pruebas de lo que no pasó”, afirmó.

Daño hecho

Para el dirigente comunista, el archivo confirmó que no existían elementos para sostener que los fondos hubieran sido destinados al sindicato, al Partido Comunista o a una campaña electoral. “Yo igual creo el daño está hecho”, señaló, y cuestionó que durante el proceso se hubiera generado “suspicacia de transformar a las víctimas en acusados”.

También criticó el tratamiento periodístico del caso. Según Andrade, determinados medios reprodujeron durante semanas testimonios de personas condenadas por la estafa y presentaron como relevantes acusaciones que finalmente no fueron respaldadas por la investigación. “Claramente no había pruebas”, sostuvo.

Escenario internacional en disputa

La entrevista también estuvo marcada por el análisis del escenario internacional. Andrade sostuvo que la izquierda uruguaya no puede separar la gestión del gobierno de los cambios que se producen en América Latina y en el mundo.

“Porque el mundo está complicado”, afirmó. A su entender, las condiciones para el desarrollo democrático enfrentan crecientes límites y las fuerzas de izquierda deben discutir cómo posicionarse frente a un escenario que considera marcado por conflictos, presiones e injerencias.

El senador mencionó situaciones en distintos países de América Latina y se refirió especialmente a Cuba, Brasil, Ecuador, Venezuela y Gaza. Sobre el conflicto en Medio Oriente, cuestionó las posiciones que, según señaló, respaldan al gobierno de Israel y sostuvo que se atraviesa un momento de “asesinato de periodista, de médicos, de niño, de población civil, de expresiones de racismo extremo, de limpieza étnica y genocidio en la franja de Gaza”.

Para Andrade, estos acontecimientos plantean un debate de principios dentro de la izquierda. “Las dos cosas están pasando simultáneamente y eso abrió un debate en la izquierda”, afirmó, en referencia a la situación internacional y a la gestión nacional.

El gobierno y el Frente Amplio

El tercer eje de la entrevista fue la situación del gobierno de Yamandú Orsi y la relación con el Frente Amplio. Andrade reconoció que existen discusiones dentro de la fuerza política y señaló que el próximo Congreso del Frente Amplio deberá contribuir a ordenar ese escenario.

“El Frente Amplio cerró filas”, sostuvo, aunque también reconoció la existencia de diferencias y debates internos. En ese contexto, planteó la necesidad de que la fuerza política fortalezca su capacidad de organización y acompañamiento al gobierno.

Andrade cuestionó, además, que la evaluación de la gestión quede concentrada en las encuestas de aprobación. “Yo vengo recomendando, capaz que soy suicida, deja mirar un poco las encuestas de cómo aceptar, el ministro tal es más simpático, el otro menos, y empecemos a evaluar el impacto más profundo en la desigualdad y en el protagonismo popular”, afirmó.

Para el dirigente comunista, el desafío pasa por construir una articulación que incluya al gobierno, al Parlamento y a las organizaciones sociales. “Entonces yo creo que hay que dejar de hablar del gobierno y pensar, hablar de bloque”, sostuvo.

En su visión, ese bloque debe permitir que el Frente Amplio acompañe la gestión de Orsi sin abandonar el debate político ni la movilización social, en un escenario nacional e internacional que, según Andrade, obliga a la izquierda a definir posiciones y fortalecer su capacidad de respuesta.