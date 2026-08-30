Nacional dio el golpe en el Campeón del Siglo y le sacó el invicto a Peñarol

Nacional perdió a su figura, Maximiliano Gómez, a los 12 minutos. El delantero se sintió en su rodilla izquierda luego de una pelota dividida con Mauricio Lemos. En su lugar ingresó Maxi Silvera, que en la primera jugada que tuvo quedó con los brazos entrelazados con Lucas Ferreira y terminaron protagonizando un cruce.

El primer tiempo casi no tuvo chances claras de gol. Nacional, que insistía con desbordes del debutante Gastón Martirena, había tenido un tiro forzado de Rodrigo Martínez como lo más cercano a una posibilidad manifiesta para convertir.

Sin embargo, minutos después, Francisco Calvo rompió el cero y abrió el marcador para la visita cuando transcurrían 24 minutos de juego. Luego de un tiro de esquina pasado de Martirena desde la izquierda, Luciano Boggio se desmarcó del Indio Nicolás Fernández y apareció en el segundo palo para bajársela de cabeza al costarricense, quien controló de derecha y, de espaldas al arco, definió con un taco de pierna zurda.

Nacional controló a Jaime

Una de las estrategias de Nacional para controlar el partido fue lograr que el argentino Leonel Jaime no pudiera gravitar tanto en la primera parte del clásico gracias a la tarea que cumplieron cuatro futbolistas tricolores.

Nacional dispuso durante la primera parte a cuatro hombres para que controlen a Jaime y básicamente no lo dejen respirar cuando recibe la pelota. Ellos fueron Calvo y Viera, que jugaron por el sector izquierdo de la defensa, y Rodríguez y Boggio en el mediocampo. Entre los cuatro futbolistas tuvieron la tarea de asfixiar a Jaime cada vez que recibia el balón, y lo lograron.

Para el complemento, Diego Aguirre mandó a la cancha a Brian Barboza por Ferrera y Daniel Carreño le dio ingreso a Camilo Cándido por Rodrigo Martínez. Más tarde, a los 56 minutos, Lucas Hernández y Gonzalo Gelini suplantaron a Thiago Espinosa y Abel Hernández en Peñarol.

Carreño mandó a Bruno Zuculini a los 62’ en lugar de Lucas Rodríguez, quien jugó el complemento condicionado por su amarilla sobre el final del primer tiempo tras un error de Sebastián Coates.

Los últimos cambios del entrenador tricolor fueron a los 73 minutos, cuando Nicolás Rodríguez y el juvenil Luciano González suplantaron a a Emiliano Ancheta y Santiago Silva. En esa misma ventana, Eric Remedi y Luis Angulo sustituyeron a Nicolás Fernández y Javier Cabrera en Peñarol.

Peñarol poco claro

Olivera conectó un cabezazo en el primer palo que se perdió apenas afuera del arco de Nacional tras un córner de Lucas Hernández. Antes, Mejía le negó con un buen achique el gol a Cabrera.

Nacional retrocedió metros y se preocupó por defenderse y salir de contra, con comodidad ante un Peñarol poco claro y de nulas ideas en ataque. Así, terminó consiguiendo su primer triunfo clásico con público en el Campeón del Siglo.