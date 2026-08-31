Fiscal de Argentina asegura que la denuncia contra HIF Global sigue vigente

Minatta señaló ahora que, mientras no existan certezas con respecto al proyecto, la causa continuará en trámite. También advirtió que tampoco existe información definitiva sobre una eventual relocalización de la planta. En ese sentido, planteó que, si el nuevo emplazamiento también se ubicara sobre el río Uruguay, “el riesgo de contaminación persiste”.

La planta proyectada por HIF Global implicaría una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares y es considerada una de las mayores inversiones previstas en la historia de Uruguay. La posibilidad de modificar su ubicación surgió como consecuencia de las objeciones planteadas desde Entre Ríos y de las gestiones diplomáticas entre ambos países.

Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Subrayado este sábado de noche que había dos denuncias presentadas en Argentina. Una la presentaron los diputados de Entre Ríos junto a la fiscal Minatta, y la otra la presentó la viceintendente de Colón (ciudad de Entre Ríos) ubicada frente a Paysandú.

Esta última demanda, la que presentaron autoridades gubernamentales de Colón, es la que se retiró. La otra sigue adelante.