Fiscal de Argentina asegura que la denuncia contra HIF Global sigue vigente

La afirmación del presidente de la República, Yamandú Orsi, de que Argentina había retirado la denuncia penal vinculada al proyecto de HIF Global en Paysandú generó una inmediata respuesta desde la Justicia Federal argentina. La fiscal federal Josefina Minatta afirmó que la denuncia penal por el proyecto de la planta de combustibles sintéticos “no fue retirada” y continúa en trámite.
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“La denuncia no se retiró. Fue impulsada por mí y no he tenido las respuestas por parte de la República Oriental del Uruguay que he solicitado con respecto al proyecto”, afirmó Minatta al medio entrerriano Análisis. La fiscal agregó que “bajo ningún punto de vista la denuncia se ha cerrado” y sostuvo que Orsi brindó “una información que no es verídica”.
La causa por presunto daño ambiental
La denuncia penal fue presentada en febrero por Minatta ante el Juzgado Federal de Concepción del Uruguay a raíz de los posibles impactos ambientales del proyecto que HIF Global pretendía instalar en Paysandú, frente a las costas de Colón. La fiscal planteó entonces posibles riesgos de contaminación y cuestionó el cumplimiento de los procedimientos vinculados al impacto ambiental transfronterizo y al Estatuto del Río Uruguay.
Minatta señaló ahora que, mientras no existan certezas con respecto al proyecto, la causa continuará en trámite. También advirtió que tampoco existe información definitiva sobre una eventual relocalización de la planta. En ese sentido, planteó que, si el nuevo emplazamiento también se ubicara sobre el río Uruguay, “el riesgo de contaminación persiste”.
La planta proyectada por HIF Global implicaría una inversión cercana a los 6.000 millones de dólares y es considerada una de las mayores inversiones previstas en la historia de Uruguay. La posibilidad de modificar su ubicación surgió como consecuencia de las objeciones planteadas desde Entre Ríos y de las gestiones diplomáticas entre ambos países.
Fuentes del gobierno uruguayo dijeron a Subrayado este sábado de noche que había dos denuncias presentadas en Argentina. Una la presentaron los diputados de Entre Ríos junto a la fiscal Minatta, y la otra la presentó la viceintendente de Colón (ciudad de Entre Ríos) ubicada frente a Paysandú.
Esta última demanda, la que presentaron autoridades gubernamentales de Colón, es la que se retiró. La otra sigue adelante.