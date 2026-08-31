"Hubo mucha hostilidad", dijo el jefe de Policía

“Pretendían acceder a un lugar donde no teníamos acceso visual porque era una pared construida y revocada”, señaló el jerarca.

Personal de Policía Científica comenzó a relevar el lugar y las autoridades pusieron el caso en conocimiento de la Fiscalía. Clavijo indicó que en las próximas horas se analizará si corresponde mantener una comunicación con Peñarol para determinar por qué la Policía no sabía que esos elementos se encontraban dentro del escenario. “Esto ha pasado en otros encuentros, en otros estadios. Hay que seguir trabajando para que no ocurra”, expresó.

Incidentes entre hinchas y la Policía

Los disturbios comenzaron luego de terminado el encuentro, cuando la parcialidad local debía permanecer dentro del estadio para permitir la salida del ómnibus de Nacional.

Hinchas ubicados en la tribuna Cataldi arrojaron contra los efectivos policiales piedras, botellas y hasta un extintor. La Policía respondió con balas de goma y gases lacrimógenos para dispersarlos.

“Hubo mucha hostilidad sobre nuestros equipos al final”, afirmó Clavijo. “Empezaron a agredir, hubo que intervenir, protegerse y, a partir de ahí, se disolvió ese desorden. La salida al final fue con normalidad”, agregó.

El jefe de Policía destacó que el partido había finalizado sin incidentes dentro del campo y que los planteles ya se habían retirado cuando comenzó el enfrentamiento. “Trabajamos con firmeza, con mucho profesionalismo y logramos que la fiesta en torno al partido se diera adentro del campo de juego”, concluyó.

"El operativo se dio dentro de lo planificado, se fueron cumpliendo las diferentes etapas. Entendemos que el desarrollo fue con normalidad, hasta el final