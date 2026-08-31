Inumet y MetSul prevén cielo nuboso, precipitaciones aisladas y gradual mejora del tiempo

Tras el pasaje de inestabilidad vinculado al clásico periodo de la "Tormenta de Santa Rosa", el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul coinciden en un escenario de estabilización atmosférica para las próximas horas. La jornada estará marcada por una abundante nubosidad, formación de bancos de niebla y una moderación de las temperaturas en todo el país.
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Detalle por regiones según Inumet:
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Montevideo y Área Metropolitana:
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Temperaturas: Mínima de 9 °C | Máxima de 17 °C.
Condiciones: Mañana con cielo nuboso a cubierto y presencia de neblinas. Hacia la tarde/noche persisten los períodos de nubosidad, aunque sin precipitaciones significativas. Vientos del sector este de entre 10 y 30 km/h.
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Zona Norte (Artigas, Salto, Rivera, Tacuarembó):
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Temperaturas: Mínima de 10 °C | Máxima de 20 °C.
Condiciones: Abundante nubosidad con lluvias y precipitaciones aisladas durante la mañana, tendiendo a una mejora paulatina hacia la tarde. Vientos del sureste de 10 a 30 km/h con rachas de hasta 40 km/h.
Zona Este (Maldonado, Rocha, Treinta y Tres, Lavalleja):
Temperaturas: Mínima de 7 °C | Máxima de 19 °C.
Condiciones: Probabilidad de lluvias escasas y precipitaciones aisladas en la primera parte del día, acompañadas de bancos de niebla densos. Mejoras temporarias hacia la noche.
Zona Oeste y Centro-Sur:
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Temperaturas: Mínimas entre 7 °C y 9 °C | Máximas entre 18 °C y 20 °C.
Condiciones: Cielos parcial a mayormente nublados, con nieblas matinales y baja probabilidad de lluvias escasas que irán disminuyendo a lo largo del día.
Proyección regional y análisis de MetSul
De acuerdo con el monitoreo de la agencia MetSul, la masa de aire inestable que afectó la cuenca del Río de la Plata y el sur de Brasil comienza a desplazarse. Esto dará paso a un flujo de aire más templado desde el norte durante los primeros días de septiembre, lo que propiciará un paulatino ascenso de las temperaturas máximas. Sin embargo, la alta humedad superficial mantendrá la presencia constante de neblinas y nieblas matinales en zonas bajas y costeras.