Inumet y MetSul prevén cielo nuboso, precipitaciones aisladas y gradual mejora del tiempo

Tras el pasaje de inestabilidad vinculado al clásico periodo de la "Tormenta de Santa Rosa", el Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet) y la agencia meteorológica brasileña MetSul coinciden en un escenario de estabilización atmosférica para las próximas horas. La jornada estará marcada por una abundante nubosidad, formación de bancos de niebla y una moderación de las temperaturas en todo el país.