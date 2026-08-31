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Deportes Silvera | Fagúndez | Nacional

Figura clásica

El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol

Su posteo tuvo varios mensajes de compañeros, como también del extricolor Franco Fagúndez. El centrodelantero tuvo un gran clásico.

Maxi Silvera disputa el balón con Maxi Olivera.

Maxi Silvera disputa el balón con Maxi Olivera.

 Dante Fernandez / FocoUy
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Como Nacional y varios de sus jugadores, Maximiliano Silvera se manifestó en sus redes sociales luego del triunfo tricolor en el clásico ante Peñarol jugado de visitante en el Campeón del Siglo, donde los albos ganaron por 1-0.

Para el delantero fue un partido especial porque volvió al estadio aurinegro por primera vez y fue recibido de forma hostil por hinchas y también jugadores del conjunto locatario.

Silvera comenzó como suplente en el equipo de Daniel Carreño pero tuvo que entrar rápidamente a la cancha debido a la lesión de Maximiliano Gómez, quien tuvo que dejar el encuentro a los 14 minutos.

Diez minutos después llegó el gol de Francisco Calvo con el que los tricolores se pusieron arriba en el marcador, para luego hacer una gran defensa de la ventaja en todas sus líneas.

El mensaje de Maximiliano Silvera

Tras el partido, Silvera se manifestó en sus redes con un escueto mensaje y tres fotos.

“¡Feliz por esta victoria y por este equipo que nunca se da por vencido! @Nacional”, comentó.

Su posteo tuvo varios mensajes de compañeros como Luis Mejía, Maximiliano Gómez, Francisco Calvo, quien le puso "sos un crack", Santiago Silva, Rodrigo Martínez, que le escribió "mucho hermano", y Luciano Rodríguez, como también del extricolor Franco Fagúndez.

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