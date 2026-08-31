El mensaje de Maxi Silvera tras ganarle el clásico con Nacional a Peñarol

Diez minutos después llegó el gol de Francisco Calvo con el que los tricolores se pusieron arriba en el marcador, para luego hacer una gran defensa de la ventaja en todas sus líneas.

El mensaje de Maximiliano Silvera

Tras el partido, Silvera se manifestó en sus redes con un escueto mensaje y tres fotos.

“¡Feliz por esta victoria y por este equipo que nunca se da por vencido! @Nacional”, comentó.

Su posteo tuvo varios mensajes de compañeros como Luis Mejía, Maximiliano Gómez, Francisco Calvo, quien le puso "sos un crack", Santiago Silva, Rodrigo Martínez, que le escribió "mucho hermano", y Luciano Rodríguez, como también del extricolor Franco Fagúndez.