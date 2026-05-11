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Emmanuel Macron: "Nosotros somos los verdaderos panafricanistas"

El presidente francés Emmanuel Macron dijo que África es "un continente joven" y declara superada la época del "patio trasero" francófono.

Cartel en el que figuran los retratos del presidente keniano William Ruto y del presidente francés Emmanuel Macron, anunciando el Sommet Africa Forward, organizado conjuntamente por Kenia y Francia en Nairobi el 6 de mayo de 2026.&nbsp;

Cartel en el que figuran los retratos del presidente keniano William Ruto y del presidente francés Emmanuel Macron, anunciando el Sommet Africa Forward, organizado conjuntamente por Kenia y Francia en Nairobi el 6 de mayo de 2026. 

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En un movimiento estratégico para simbolizar un cambio de época, Emmanuel Macron participa este lunes y martes en Nairobi en la cumbre "Africa Forward", copresidida junto al presidente keniano, William Ruto. El evento, que reúne a más de 30 jefes de Estado y 4.000 delegados africanos.

La cumbre se produce tras años de reveses para Francia, marcados por la expulsión de sus tropas de Mali, Burkina Faso y Níger, y el creciente sentimiento antifrancés en la región. En este contexto, Macron busca reposicionar a Francia como un socio para el futuro, centrado en la tecnología, la inversión y la juventud, en lugar de en el antiguo modelo de seguridad y explotación de recursos.

En una conferencia de prensa el domingo y en diversos actos públicos, Macron lanzó varias declaraciones que han marcado la agenda mediática, entre ellas "nunca he considerado África como un pré carré" (patio trasero o coto de caza). Macron insistió en que esta ha sido su postura desde su famoso discurso de Uagadugú en 2017, y aseguró que la vieja lógica de influencia francesa ha terminado. "Es el momento de decir: África es un todo", sentenció.

"Nosotros somos los verdaderos panafricanistas"

La frase más polémica, a través de ella, Macron intenta apropiarse del término, vinculándolo a su visión de un continente unido, joven y en crecimiento, y lo contrapone a lo que él denomina discursos "revanchistas" o "antioccidentales". También dijo: "Ya no tenemos los medios para la política de ayuda clásica"; En un momento de realismo económico, Macron admitió que el modelo de "ayuda" ha caducado, y abogó por una relación basada en la inversión y la asociación para construir soberanías compartidas, especialmente en tecnología . "Estamos juntos en el mismo combate por la soberanía tecnológica frente a EE.UU. y China", afirmó.

Una ruptura con el pasado y sus contradicciones

Por un lado, Francia insiste en un "partenariado equilibrado" y anuncia inversiones concretas, como la rehabilitación del ferrocarril urbano de Nairobi (83 millones de euros) y la creación de 50 centros de formación digital en el continente. Por otro lado, el mandatario defendió la intervención militar pasada en el Sahel, afirmando que Francia se retiró de Mali porque "ya no querían luchar contra el terrorismo", y reivindicó el honor de los soldados franceses caídos.

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