Vuelve la vacunación escolar: los padres decidirán qué dosis autorizan

Dosis

El foco estará en los refuerzos escolares correspondientes a los 5 y 11 años, aunque estarán disponibles todas las vacunas del esquema obligatorio y también las opcionales, como la antigripal. Según explicó el subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, el operativo funcionará con un registro nominal: los vacunadores sabrán con exactitud qué dosis le falta a cada niño y cuáles están autorizadas por su familia.