El Ministerio de Salud Pública y Primaria anunciaron el regreso de la campaña de vacunación en los centros educativos, luego de varios años sin realizarse. La medida comenzará a fin de mes, pero desde este lunes las escuelas empezarán a recibir los formularios para que los padres autoricen, de manera expresa, qué vacunas recibirán sus hijos.
VACUNAS EN LA ESCUELA
Vuelve la vacunación escolar: los padres decidirán qué dosis autorizan
Tras varios años sin realizarse, el MSP retoma la vacunación escolar con un sistema de registro individual y consentimiento familiar.