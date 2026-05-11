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Sociedad

VACUNAS EN LA ESCUELA

Vuelve la vacunación escolar: los padres decidirán qué dosis autorizan

Tras varios años sin realizarse, el MSP retoma la vacunación escolar con un sistema de registro individual y consentimiento familiar.

Tras varios años sin realizarse, el MSP retoma la vacunación escolar con un sistema de registro individual y consentimiento familiar.

Tras varios años sin realizarse, el MSP retoma la vacunación escolar con un sistema de registro individual y consentimiento familiar.

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El Ministerio de Salud Pública y Primaria anunciaron el regreso de la campaña de vacunación en los centros educativos, luego de varios años sin realizarse. La medida comenzará a fin de mes, pero desde este lunes las escuelas empezarán a recibir los formularios para que los padres autoricen, de manera expresa, qué vacunas recibirán sus hijos.

Dosis

El foco estará en los refuerzos escolares correspondientes a los 5 y 11 años, aunque estarán disponibles todas las vacunas del esquema obligatorio y también las opcionales, como la antigripal. Según explicó el subdirector general de Salud, Gerardo Bruzzone, el operativo funcionará con un registro nominal: los vacunadores sabrán con exactitud qué dosis le falta a cada niño y cuáles están autorizadas por su familia.

Actualmente, la cobertura en niños de 1 y 2 años ronda el 97%, pero baja al 90% en edad escolar. Desde Primaria destacaron que "hace mucho tiempo" no se realizaba esta acción y que se busca acercar la vacunación a la infancia "siempre con el aval de la familia".

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